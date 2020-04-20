台名嘴稱李顯龍夫人何晶年薪達21億台幣　淡馬錫發聲明否認

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）擔任淡馬錫控股执行董事兼首席执行长，先前何晶因對台灣捐助口罩的態度引起不小風波。台灣名嘴黃世聰近日表示何晶的年薪高達21億新台幣（折合約5.4億港幣），也有不少新加坡人感到詫異並轉發此說法，不過淡馬錫控股19日（周日）發布聲明予以駁斥。

在台灣東森新聞台13日播出的政論節目《關鍵時刻》中，名嘴黃世聰表示「何晶的年薪21億台幣，一天就是600多萬台幣，她是目前淡馬錫的執行董事跟CEO，所以不用聽老公的話……」

依據淡馬錫控股的聲明，淡馬錫指出，某亞洲清談節目指稱何晶每年薪酬達1億新元的說法是錯誤的，並指出淡馬錫主管群中年薪最高者並非何晶，還透露何晶的薪酬在淡馬錫主管群中排不到前五名。聲明不點名回應黃世聰的言論，1億新元即約21億新台幣。

截至2019年3月，淡馬錫控股管理的資產組合達3130億新元，且是新加坡市值10大企業中半數的最大股東，包括新加坡航空、星展銀行等。淡馬錫控股在年報中並未公布主管的薪酬明細，但解釋其薪酬架構是根據相關市場做為基準，包括根據績效給予獎金或追回。

新加坡的反對黨國會議員先前曾要求公布淡馬錫控股高層主管的薪酬明細，但新加坡政府回應指出，其與該公司保持距離，並未干預該公司的營運決定。

何晶近日捲入台灣口罩外交風波。（資料圖片/路透社）

據早前報道，何晶早前因為發文「Errrr...」回應台灣捐口罩一事，被視為對台灣捐口罩「義助」不領情，掀起台灣與新加坡之間的網絡論戰。她事後修改內容，「Errrr...」雖依然存在，但她明確表達對台灣援助口罩的感謝之意。

值的一提的是，名嘴黃世聰去年8月在《關鍵時刻》節目中說大陸人連榨菜都吃不起，遭到大陸網友調侃被稱為「榨菜哥」。事件引發熱議後，重慶涪陵榨菜公司除了推出微博網民抽獎送榨菜活動外，更直接向黃世聰寄了一箱榨菜，並強調「關鍵是我們吃得起」。

台灣名嘴黃世聰說，大陸涪陵榨菜的股價下跌，是因為大陸人現在連榨菜都吃不起，這番話被眾多大陸網友拿來調侃。（資料圖片）

（綜合報道）