【新冠肺炎】連續八周無本土個案　台灣今起境內解封邊境仍嚴管

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天（7日）宣布，台灣已經連續8周沒有本土病例，累計的443例確診，分別為352例境外移入、55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，430人解除隔離，剩下6人還在隔離。陳時中表示，可以放心宣布境內相對解封，但邊境仍維持風險嚴管。

陳時中宣布，台灣已經連續8周沒有本土病例，430人解除隔離，剩下6人還在隔離。（中央社）

台灣政府宣布6月7日起，大規模各項社交活動限制，即日起全台大解封。台媒整理了以下項目解禁、以及有條件解禁：

●大眾運輸：台鐵、高鐵、捷運、公車等

旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩，不過進站、上車後，若可維持社交距離或適當阻隔時，可不戴口罩，否則需戴上。

台鐵、高鐵今天起恢復列車上販售便當等；在車上若能維持社交距離，或鄰座旅客有配戴口罩，可在列車上飲食。國內航班部分，可飲食、恢復機上飲料供應。

台灣高鐵列車上恢復販售食品飲料的服務。（中央社）

●餐飲

餐廳仍加設隔板，桌椅區仍要維持距離，但不會再限制餐廳內顧客人數，包含婚宴原先最多250人、每桌八人也放寬，做好社交距離、實聯制，不再限制人數。

解封首日，台北市知名豆漿店排滿用餐民眾。（中央社）

●藝文

國立故宮博物院南北院取消進場人數控管，入內觀展無須戴口罩，但院方會視人流情況勸導戴上口罩，並視展場擁擠程度適度疏導遊客，以保持社交距離，仍維持量體溫及酒精消毒措施。

電影院保持社交距離即可脫下口罩。

●體育賽事

中職：不再限制入場人數，座位採梅花座。

●廟宇遶境

白沙屯拱天宮、鎮瀾宮尚未決定恢復遶境日期。各地廟宇陸續規劃時程。

北港朝天宮恢復民眾自由參拜，不強迫戴口罩、量體溫。（中央社）

●休閒

林務局轄管各國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館、烏來台車、阿里山林業鐵路與太平山蹦蹦車，今起解除承載人數限制，但是入園仍須量測體溫，搭乘鐵路設施與室內等無法維持安全社交距離場所，仍須戴上口罩。

台灣民眾7日把握週末假期出遊，不少家長帶著小朋友到台北101觀景台參觀。（中央社）

台灣境內活動解封，外界持續關注邊境解封，期待恢復經貿商務活動，還有不少人想要出外旅行。

台灣中央流行疫情指揮中心日前已初步定調，邊境解封有4原則，將檢視該國疫情規模、檢驗量能、疫情透明度、且需雙邊互惠才考慮開放。各國暫可分成4類，各類可能依疫情等級風險分不同的檢疫標準。

據了解，邊境解封目前難度高，關鍵在於國際疫情仍相當嚴重，要談成「門當戶對」、雙邊互惠的國家並不容易，且旅客入境後如何透過不同強度的檢疫、確保病毒不會進入社區或釀成社區群聚，必須超前整備。

台灣中央流行疫情指揮中心例行記者會開設140天，累計共開164場記者會，收看人氣極高，被譽為目前最受歡迎的帶狀節目 「全民兩點檔」，記者會將從每天固定召開，改成每周三下午召開。陳時中表示透過COVID-19關鍵決策網讓民眾掌握政策資訊。