森喜朗再度訪台受託轉達：菅義偉期待有機會與蔡英文通話

日本前首相森喜朗9月18日率團訪台，預計參加9月19日舉行的李登輝告別追思禮拜，森喜朗約在下午4點50分左右抵台，並在5點50分左右赴台灣總統府與蔡英文會面。蔡英文致詞提到，森喜朗與李登輝的友誼，定能讓台日友好關係更加穩固，相信在台日共同努力下，會持續在各領域深化合作，讓台日關係更加提升；森喜朗致詞時，轉達新日相菅義偉的問候，表示菅義偉期待與蔡英文通電話。

蔡英文提及，森喜朗上次抱病前來弔唁李登輝，讓台灣許多人非常感動，森喜朗為李登輝寫的悼詞，讀起來讓人感動，他與李登輝的友誼，一定會確實的傳承給下一個世代，讓台灣跟日本的友好關係，可以更加堅固。（台灣總統府）

森喜朗這次偕「日華議員懇談會」會長、日本眾議員古屋圭司、「日本台灣交流協會」理事長谷崎泰明等11人訪台，並將在台灣過夜，森喜朗的醫護人員也隨機陪同。古屋圭司表示，由於菅義偉新內閣甫於本週上路，原先預定參加的團員，不少人因為公務臨時取消。

蔡英文致詞時表示，能夠在短時間內再次看到森喜朗率團訪台，參加李登輝的追思吿別禮拜，她要向各位台灣的好朋友、老朋友，對李登輝和台灣展現的友誼表達最誠摯的感謝。蔡英文提及，森喜朗上次抱病前來弔唁李登輝，讓台灣許多人非常感動，森喜朗為李登輝寫的悼詞，讀起來讓人感動，他與李登輝的友誼，一定會確實的傳承給下一個世代，讓台灣跟日本的友好關係，可以更加堅固。

蔡英文指出，就在前幾天日本首相菅義偉率領新內閣上任，過去幾年來台日的友好夥伴關係，不論在官方或是民間，都在不斷的提升，菅義偉過去擔任日本內閣官房長官時，也多次為台灣發聲，支持台灣的國際參與，她要借這個場合代表台灣人民，向菅義偉表達對日本新內閣的祝福，也對日本前首相安倍晉三在任內深化台日關係所做的貢獻，表示感謝，相信在台日共同努力下，雙方會持續在各領域深化合作，讓台日關係再次提升。她並希望森喜朗返國後，能向菅義偉及安倍晉三轉達來自台灣的問候。

森喜朗致詞時表示，短時間內再度訪台，對蔡英文百忙中撥冗接見深感榮幸，他提及上次訪台時，現任日本防衛大臣岸信夫也隨同來訪，原本這次也要隨同訪台的中山泰秀，出發前被菅義偉叫到官邸委以日本防衛副大臣的職務，因此沒辦法來訪。他說，這些年輕的日本國會議員，是因為上次訪台見到蔡英文，沾了福氣所以入閣。

森喜朗短時間內二度訪台，訪台前曾受傷，但他仍堅持履行約定好的事情。（台灣總統府）

森喜朗指出，他這次訪台也是受到安倍晉三的囑託，來參加李登輝的國葬，而自己所剩的人生已不長，「或許這次到台灣訪問，是最後一次也說不定，所以就欣然接受這樣的請託，到台灣訪問」。森喜朗表示，不久前在自家跌倒，醫生向他說，只要腳能夠走路，還是可以到台灣訪問，但他的內人非常擔心，不希望他訪台，「不過個人以為，既然約定的事情，還是要履行，雖然醜態讓台灣朋友看到，但已經盡了最大的努力了」。

森喜朗說，9月17日上午，菅義偉請讬他，務必要轉達對蔡英文及台灣各界的問候，期待有機會和蔡英文通電話，不過這段敘述，現場通譯並沒有譯為中文，是由台媒「中央社」報道後，才為不懂日文的台灣人所知。

森喜朗也提到，日本媒體9月18日公布新內閣的民調支持度，大致上都維持在六、七成以上，是一個非常好的兆頭；而台灣跟日本共享自由、民主等普世價值，理念一致，他衷心期盼雙方可以在各種不同領域上，持續深化關系，他以及所有日本友台成員，都會協助日本共同努力，推進彼此關係。