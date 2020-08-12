拉斐爾自畫像藏「整容」效果？　3D技術還原文藝復興大師真實樣貌

意大利羅馬第二大學（Tor Vergata University of Rome）的研究人員藉由3D重建技術，發現文藝復興三傑之一的拉斐爾（Raphael），可能在1506年自畫像中偷偷幫自己的鼻子「微整型」。

拉斐爾「真．樣貌」還原：

拉斐爾的遺骸於19世紀出土，之後又重新下葬。當時曾以他的頭骨製作石膏模型，但專家無法確認這副骸骨是不是拉斐爾，因為他的部分學生之後都葬在附近。

直到現在，羅馬第二大學的分子生物學家法科尼（Mattia Falconi）教授與法醫人類學家和其他專家，合力用組織分層技術重建拉斐爾的面部，才得出這顆頭骨是拉斐爾的機率約有85％。

法科尼表示：「根據3D模型顯示，肖像中的眼睛和嘴巴是他的，但他對自己的鼻子很友善，我們知道拉斐爾經常將自己畫得比較年輕，而3D模型可以讓我們看到他的真實面貌。」

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該肖像畫跟其他幅一樣，拉斐爾都將自己的鼻子畫成鷹鉤鼻，但根據重建的結果，法科尼提出：「他絕對讓自己的鼻子看起來更精緻，也可說是略為挺拔。」

由於新冠疫情肆虐，原定今年再度挖掘拉斐爾遺骸的計劃遭到擱置，但若能恢復這項計劃，法科尼的團隊就可以直接研究頭骨，以便了解「真實的拉斐爾」。他們將利用3D列印造出真人大小的拉斐爾半身像，並將在他的出生地：意大利馬爾凱（Marche）地區的烏爾比諾（Urbino）博物館展出。

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