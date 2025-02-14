台中新光三越氣爆｜外牆如紙般炸飛？建築師剖析「乾式施工」內幕

台中市新光三越百貨2月13日上午發生嚴重氣爆，造成4人死亡、30人受傷。據初步了解，當時12樓美食街正進行改裝工程，但氣爆地點在兩天前已拆錶、未供應瓦斯，事故原因仍待調查。針對本次氣爆造成「外牆炸出洞」的現象，台灣建築與室內設計專家、「孵大學Xuniversity」創校校長謝昆霖透過臉書發文，從「百貨公司施工環境嚴苛」與「鋼構乾式施工外牆」兩大面向分析，並強調「真相仍有待調查」。



百貨施工環境密閉 助長氣體累積

謝昆霖發文指出，百貨公司施工時通常仍在營業，工地區域會以密封隔離方式進行，防止粉塵與氣味影響商場空間。「這類施工環境數一數二的嚴苛，像機場、百貨、大型商場這類『穿著衣服改衣服』的地方都會如此，把施工區完全密封。」

此外，百貨工地內使用的材料多屬高揮發性、燃點低，或具粉塵性質，一旦累積在密閉空間，濃度升高恐導致災難性後果，「要嘛工人在裡面吸太多昏迷、要嘛就是點燃、爆炸。」

謝昆霖分析，該次新光三越施工區域為美食街，疑似發生瓦斯洩漏。他推測，由於施工時間多在商場關閉後至隔天開店前，若瓦斯洩漏發生在夜間、工區內無人，加上拆除時可能移除瓦斯探測器，導致氣體持續累積。

「營業場所開始運轉，因施工區密封性高，營業區無法察覺氣味，當瓦斯濃度達到爆炸範圍（5%至15%），此時只要開燈，開關內的小火花便可能引發氣爆。」

「乾式施工」外牆遇內部壓力易崩解

從現場照片來看，外牆被炸飛後露出的鋼骨結構上，無水泥或鋼筋，顯示該建築採「乾式施工」。謝昆霖解釋，乾式施工的外牆，工廠先做好，現場只需吊掛組裝，能縮短工期、提高品質，並具備較強的抗震能力。」

+ 5

然而，乾式外牆主要針對「由外向內」的颱風與地震衝擊設計，對於「內部壓力向外爆發」則無法有效抵抗。「從氣爆瞬間的影片來看，材料是一片片『噴』出，而非『倒塌』，顯示外牆無法承受內爆壓力。」

但謝昆霖指出，外牆無法抵擋氣爆壓力反而避免了更嚴重災情，「幸好外牆無法承受內爆壓力，讓高壓氣體朝外釋放，否則高壓氣體順著樓梯、電梯垂直管道噴出，可能造成電梯門變形，影響其他樓層，後果更加慘重。」

謝昆霖最後提醒，本次事件僅為推測，最終仍須等待官方調查結果。他並提及台中近年頻發重大工安事故，包括興富發吊車砸捷運、捷運撞吊臂事件、跨年煙火爆炸、以及此次新光三越氣爆，認為這已是一項都市治理警訊，「近半年來，街邊商店已發生兩宗重大火災，顯示公共安全管理仍待加強。」