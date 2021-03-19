鮭魚之亂｜台民眾為食免費壽司改名　三文魚魅力為何這麼強大？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-19 17:02

台灣連鎖迴轉壽司店「壽司郎」推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，名字讀音有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」者可以享優惠，一字同音九折、兩字同音五折，兩字同音同字「鮭魚」則免費，活動起初遭網友認為難度太高，沒過多久真的有大學生陸續為此改名「張簡鮭魚」、「郭鮭魚丼飯」等，引起網友驚呼「到底多想吃鮭魚」、「鮭魚控太兇了吧」。

Facebook台灣迷因也製梗圖（Meme）發明新詞，形容鮭魚（三文魚）控不惜改名也想吃爆的行為宛如「同鮭魚盡」，笑翻許多網友，究竟三文魚魅力為何這麼強大？網友都討論什麼三文魚什麼呢？

▼三文魚魅力為何這麼強大？網友最愛Top 3吃法是什麼？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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正妹狂吸「三文魚生麵條」 浮誇新吃法網評兩極

大口吃三文魚不夠爽快，除了上述傳統三文魚料理，近年還有愛三文魚成痴的南韓正妹吃播主，自製三文魚「生魚麵」，把魚肉切割成麵條狀，沾上醬汁狂吸，後續也有新加坡、台灣店家推出，讓喜愛三文魚的吃貨紛紛流口水，但也有人覺得這樣吃反而「沒有美感」、「太油膩」，引起網友評價兩極，你是否會想嘗試呢？

近年還有愛三文魚成痴的南韓正妹吃播主，自製三文魚「生魚麵」，把魚肉切割成麵條狀，沾上醬汁狂吸。（YouTube@푸메Fume影片截圖）

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紙包三文魚食譜

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鮭魚料理』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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