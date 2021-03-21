飲食熱話｜改名鮭魚不如多吃Omega-3魚類　素食者可吃什麼代替？

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-03-21 17:02

日本連鎖壽司店推出免費吃行銷方案，造成全台灣百餘人改名「鮭魚（三文魚）」，台灣台南市立醫院營養課張麗娟營養師表示，改名鮭魚不如多吃富含Omega-3的魚類，如鮭魚、秋刀魚。鮭魚中含有大量的營養成分，包括各種蛋白質，維他命如維他命A，B，D和磷，鈣，鐵等礦物質，鮭魚中最有價值的物質之一是Omega-3脂肪酸，可以有助擺脫身體發炎，不但能夠對抗腸道過敏，還能保護心血管、抗憂鬱、預防記憶衰退。

▼多吃Omega-3魚類好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

預防心血管疾病 地中海飲食攝取Omega-3

台灣張麗娟營養師表示，近來不少心血管疾病猝死的個案，根據研究顯示想要預防心血管疾病，地中海飲食強調含有豐富的Omega-3，可防範心血管疾病。Omega-3脂肪酸具有抗發炎效果，可以減少血栓發生，以及抑制發炎現象。

至於有哪些食物含有Omega-3呢？如深海魚鮭魚，但是由於大型海魚重金屬含量高，建議每周吃2次深海魚肉，每次的量約在2份~3份，大約是60 ~90公克，建議與小型魚如鯖魚、秋刀魚交替食用。

台灣風濕免疫科鄭傑夫醫師也指出，研究發現「地中海式飲食」可降低發生類風濕性關節炎的風險。地中海式飲食的原則，包括每餐以蔬菜、水果、全穀、豆類、橄欖油、堅果為主，可添加香草或辛香料取代人工調味料。每周至少2~3餐有魚，最好是油脂豐富的魚，例如秋刀魚、鯖魚、鮭魚，可適量攝取禽肉、蛋，與乳製品。每天平均攝取0.21克以上Omega-3，相當於每周至少食用100公克油脂豐富的魚，可降低類風濕性關節炎發生風險35%。

素食者可吃亞麻仁籽、奇亞籽、海藻類等

台灣張麗娟營養師補充，素食者可藉由亞麻仁籽、奇亞籽、海藻類等補充Omega-3。她提醒除了魚類，蔬果和牛奶也不可少，因為蔬果中含有維他命B群和具有抗氧化的維生C和E；蔬果中還含有維他命B6，可以使血液中的同半胱胺酸代謝，牛奶中不只有鈣質，還有維他命B2，也應該要每日攝取。

張麗娟營養師建議，均衡飲食基礎應著重「質」而非「量」，提高營養密度，餐餐吃七、八分飽就好，且生食也不宜過多，除有寄生蟲疑慮，也可能影響腸道健康。攝取優質的六大類食物：全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子…等，才是健康飲食原則。

相關文章：鮭魚之亂｜台民眾為食免費壽司改名 三文魚魅力為何這麼強大？👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

相關文章；炒菜好處｜烚菜減70%維他命C？宜油煮15種蔬菜留住營養炒菜4訣竅👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】