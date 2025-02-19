睇見都反胃！台壽司店出水口驚見「泛黃水漬」 細心看還沾有毛屑
撰文：聯合新聞網
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台灣一名女網友於2月18日發文指出，自己去吃了北部某間連鎖壽司店，當她準備使用熱水、泡杯抹茶來喝時，突然發現熱水出水口處有毛屑，看上去相當不衛生。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。
單是看見照片已覺嘔心：（按圖了解）
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事主在Facebook群組《爆料公社二社》曬出照片，可以看到熱水出水口處有泛黃毛屑，事主也震驚表示，「原來這就是每次我在泡茶的熱水口…」。她當下馬上跟店員反映，店家也馬上清理，但也只是拿抹布擦一擦而已。事主表示，自己沒有叫大家不要喝，只是提醒會在意的人，最好下次開水前先看一下。
對此，網友紛紛表示：
．「名偵探柯南？」
．「難怪我吃都烙賽」
．「好噁心」
．「這是鐘乳石」
．「都超髒，光杯子就都是油了，平板上頭都是菜屑」
不過也有網友表示「免驚」，水垢雖然看起來不雅觀，但實際上不會影響健康。還有網友表示，「我們店裏的熱水器也有，擦不掉，要用刮刀刮掉，之前一直被稽核扣分，我就突然想用刮刀試試，結果真的刮掉」。
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