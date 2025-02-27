魯比奧：美國不會屏棄長期立場　反對強行改變台灣地位

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2月26日在接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是美國多年來的立場，不會屏棄。他強調，美國已做出承諾，將防止中國對台動武，北京也很清楚這一點。



台媒《中央社》報道，魯比奧在節目中談及美國總統特朗普及其護台政策時表示，中國終將富強，美國必須面對現實並應對挑戰。「我們不能處在一個中國如此強大、美國依賴他們的世界。」他指出，美國已讓太多產業，如稀土礦產和製藥，落入中國手中，若不希望受制於中國，就必須建立國內產能，這也是特朗普推動關稅政策的核心理念之一。

魯比奧強調，美國不僅要對中國加徵關稅，還必須遏制中國透過全球供應鏈向美國傾銷產品。他指出，美國亦須確保在印太地區的「在場」，防止中國將美國勢力逐出亞洲。「美國是太平洋國家，與當地盟友關係穩固，不會放棄與日本、韓國的合作。」

談及美國對台政策，魯比奧表示，美國長期以來的立場就是反對任何強行或脅迫改變台灣現狀的行為，這自1970年代末以來一直如此，且未來亦不會改變。他進一步指出，美國必須擁有足夠軍事能力來應對中國威脅，特別是在海軍發展上，美國造船速度已遠遠落後中國，「美國造一艘船的時間，中國可以造10艘」，這是美國必須解決的戰略弱點。

主持人問及若凌晨兩點收到情報顯示中國對台動武，美國將如何應對？魯比奧回應，美國已做出承諾，將防止此類情況發生，並履行對台承諾。他強調，最有效的威懾方式就是確保美國具備應對能力，「如果中國人認為美國沒有回應能力，或者領導人軟弱，他們可能會測試美國底線」，美方不希望局勢發展到這一步，這不僅對世界，對中國而言也將是壞事。

至於是否會向中國外交部長王毅傳達相同立場？魯比奧表示，美國已明確傳達這些訊息，而中國對此表示不滿。他透露，自己曾告訴王毅，中美關係應建立在平衡的基礎上，不可能由中國主導，否則終將導致衝突。