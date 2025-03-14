金秀賢認愛金賽綸　ChatGPT分析軍中書信「缺乏一條件」不像情信

韓星金秀賢被爆和已故女星金賽綸戀情，自媒體「橫豎研究所」一天一爆，日前公布的是金秀賢當兵時寫給金賽綸的情書，內容中金秀賢二度表示「好想你」。對此，有韓國網友將這封信丟給ChatGPT、Gemini分析，結果曝光後意外引發熱議！



自媒體「橫豎研究所」一天一爆，日前公布的是金秀賢當兵時寫給金賽綸的情書，內容中金秀賢二度表示「好想你」。（YT@橫竪研究所）

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日前有網友將金秀賢寫給金賽綸的親筆信，利用ChatGPT分析並評論，只見ChatGPT劈頭便提到：「我將它視為『表達自己想法的日記式寫作』，而不是一封情書」。ChatGPT分析認為，這封信中大量描述自己的感受與處境，表達情感的方式似乎偏向以自我為中心，找不到直接表達對收信人的喜愛、渴望；此外，ChatGPT更認為，金秀賢在文末中寫道：「拜託您了，忠誠。」這類的表達方式，會讓人感覺是在傳達某種承諾或決心，而不是浪漫的感覺。

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ChatGPT指出，情書中應該會有對對方的興趣、想見對方、共同回憶、對未來的期待等內容，但在這封信中找不到這些元素；認為收件人看完信後可能會產生：「這真的是你寫給我的嗎？」這類的想法，而不是被感動。

此外，也有網友利用Gemini來分析金秀賢的信件，認為金秀賢是在記錄服役期間所經歷的各種天氣變化，並談論著隨著天氣所帶來的情緒變化。

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討論文章一出，網友們紛紛留言表示：

「GPT，你怎麼知道這麼多」

「我覺得他們寫這封信好像不是情書，這樣就不會留下他們後來約會的任何證據。」

「我讀的時候也在想這到底是什麼」

「內容很荒謬」

「笑死，GPT這麼專業喔」

「不是 是一個自我中心極度自戀的人」



不過也有人跳出來替金秀賢平反：

「當兵的信真的都亂寫，超級流水帳，有收過男友信如每日日記今天又幹嘛幹嘛了，超無聊」

「我同學跟前男友都是寫流水帳，也是亂寫」

「這明信片，大家都看得到，當然不能寫太露骨啊…」。



有網友曝光ChatGPT評論金秀賢情書的內容，引發熱議。（theqoo）

有另一位網友則利用Gemini來分析金秀賢的信件，結果如圖。（theqoo）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】