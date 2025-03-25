金秀賢月底高雄活動臨時宣布取消 市長曾警告主辦方要慎重考量
撰文：朱加樟
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韓星金秀賢被爆料昔日和未成年的金賽綸交往，引發廣大爭議，代言品牌紛紛跟他切割。金秀賢原訂3月30日將訪高雄參加櫻花季活動並出席粉絲見面會，預計是風波後首次公開露面，主辦單位早前稱一切照常演出，但今天（25日）改口宣布金秀賢取消活動，已購票者可全額退款。
台媒《中天新聞網》報道，陳其邁今日出席市政會議，記者詢問金秀賢原定3月30日要來台灣，市府有否與航警做一些協調？陳其邁回應稱，「金秀賢事件在韓國引起非常大的爭議，這不僅會影響到個人，連帶也會影響到臺台所舉辦的活動，我要在這裡呼籲民間的主辦單位，應該要慎重地考量。」
據早前報道，高雄櫻花季活動預計將有200多名被抽中的影迷參與。台媒報道指出，若金秀賢拒絕出席活動，可能必須賠償新台幣3000萬的違約金。
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