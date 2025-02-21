台灣行人地獄｜女路人斑馬線過馬路遭撞飛　落地再遭後車輾壓身亡

高雄鳳山54歲許女於17日晚間8時許，穿越斑馬線行走時，遭35歲林男駕駛的私家車擦撞倒地，不久又遭後方同向48歲周男駕駛的私家車輾壓，女子送醫搶救後不治身亡。



警消表示，事情發生在17日晚間8時許，地點位於鳳山區新富路上，透過行車紀錄器可以看到，54歲許女行走於該路段時，沿行人穿越線，但卻沒有紅綠燈，所以看來相當昏暗，結果遭35歲林男駕駛私家車沿新富路（西向東）擦撞倒地，司機看到前方有斑馬線，卻未放慢速度，不久又遭後方同向由48歲周男駕駛私家車輾壓，車上司機、乘客驚呼聲中，許女被撞上後噴飛到外側車道。

車禍發生地點位於高雄鳳山區新富路上（Google Maps截圖）

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後方另部轎車看到前車急煞，立刻轉向從右側超車，正好輾過落地的路人，第一輛車司機下車查看路人，而路過民眾見狀後，趕緊打電話報案，警消同仁獲報後，立即趕抵現場救援，救護車到場後，立即將許女送往802醫院，後轉院至長庚醫院仍急救無效，於當日22時許宣布死亡。

警方檢測後確認兩輛私家車司機均無酒精反應。初步研判，第一輛車行經行人穿越道時未減速，第二輛車則因未注意車前狀況導致事故發生。現場經員警測繪後，相關資料已送交交通大隊進行判定。兩名司機後續依過失致死罪移送法辦。

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