車CAM｜短裙美女衝出馬路險被撞「甜笑揮手道歉」　司機秒變紳士

行車在路上時遇到馬路冒失鬼，真的是會讓人心情差到極點。



最近有一段影片在網路上流傳，有一位正妹沒有注意巷子的路況，直接衝出來，害司機差點撞上，但正妹給了一個甜美的笑容加上舉手示意，讓人瞬間怒氣全消，網友也紛紛緩頰「這次就算了」。

一位正妹衝出馬路，害司機差點撞上，但正妹立即甜笑舉手道歉，讓司機瞬間怒氣全消。（YouTube@WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」19日發布了一段37秒的行車紀錄器影片，標題寫著「行人最大，但還是要注意來車」。

事發在18日的下午4點多，司機行徑在台北市內湖區民權東路六段136巷時，突然有一名正妹突然衝出要過馬路，幸好司機車速不快，否則恐怕會直接撞上。

不過這種冒失鬼的行為，原本應該會讓司機相當憤怒，但是這名正妹發現差點釀禍後，也迅速地退回路邊，露出抱歉的笑容並且揮手示意。

最後司機也發揮禮讓精神，仍是選擇讓行人先過，正妹也快速的小跑步通過。

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畫面曝光後，不少網友注意到這名正妹的長相甜美、身材姣好，紛紛替她緩頰講話：

「看在漂亮又有氣質的道歉， 這次就算了」

「好人一生平安，好影片一直循環」

「謝謝你開的速度，不快也不慢，讓我們看到美麗的台灣風景」

「這個我會讓，若有需要也可上車」

「這個給100分，被療癒到了」



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有電視台在附近取材，剛巧拍到事發經過。（YouTube@めざまし8チャンネル）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】