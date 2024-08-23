車CAM｜短裙美女衝出馬路險被撞「甜笑揮手道歉」 司機秒變紳士
撰文：聯合新聞網
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行車在路上時遇到馬路冒失鬼，真的是會讓人心情差到極點。
最近有一段影片在網路上流傳，有一位正妹沒有注意巷子的路況，直接衝出來，害司機差點撞上，但正妹給了一個甜美的笑容加上舉手示意，讓人瞬間怒氣全消，網友也紛紛緩頰「這次就算了」。
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YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」19日發布了一段37秒的行車紀錄器影片，標題寫著「行人最大，但還是要注意來車」。
事發在18日的下午4點多，司機行徑在台北市內湖區民權東路六段136巷時，突然有一名正妹突然衝出要過馬路，幸好司機車速不快，否則恐怕會直接撞上。
不過這種冒失鬼的行為，原本應該會讓司機相當憤怒，但是這名正妹發現差點釀禍後，也迅速地退回路邊，露出抱歉的笑容並且揮手示意。
最後司機也發揮禮讓精神，仍是選擇讓行人先過，正妹也快速的小跑步通過。
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畫面曝光後，不少網友注意到這名正妹的長相甜美、身材姣好，紛紛替她緩頰講話：
「看在漂亮又有氣質的道歉， 這次就算了」
「好人一生平安，好影片一直循環」
「謝謝你開的速度，不快也不慢，讓我們看到美麗的台灣風景」
「這個我會讓，若有需要也可上車」
「這個給100分，被療癒到了」
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