兩岸水果大戰・二｜張弘遠：北京正拿胡蘿蔔當大棒

在兩岸經貿交流中，水果一直扮演重要角色。2005年時任國民黨主席連戰赴陸訪問後，中國大陸便將鳳梨（又稱菠蘿）、釋迦（又稱番荔枝）等15項台灣水果關稅清零，2010年又進一步將34項農產品列入ECFA早期收穫清單中免徵關稅，擴大台灣水果輸陸規模。



但隨着近年兩岸互動緊張，水果貿易也愈發陰晴不定：2021年3月，中國大陸暫停輸入台灣鳳梨，同年9月輪到釋迦和蓮霧；2022年6月，中國大陸暫停輸入台灣石斑魚後，也禁止了台灣文旦柚；2023年6月釋迦恢復輸入，但8月陸方又轉而禁止台灣芒果；2024年9月台灣文旦柚解禁，但同月25日起，中國大陸停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品的免徵進口關稅政策。



而陸方政策的變動，其實關乎惠台背後的獎懲邏輯，但台灣歷年大選結果，也無疑是對陸方的政策思維提出挑戰。3月27日，「民主、外交與數位治理研究室」在台灣大學舉辦「兩岸水果貿易政治小型學術研討會」，邀請到致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、台灣大學政治學系副教授郭銘傑，兩人分別從釋迦與芒果案例出發，探討兩岸水果貿易背後的政經博弈。《香港01》推出系列報道四篇，與讀者共同回顧這場歷時多年的「水果大戰」，本篇為第二篇，聚焦台灣釋迦農民何以沒有改變投票行為。



3月27日，「民主、外交與數位治理研究室」在台灣大學舉辦「兩岸水果貿易政治小型學術研討會」，邀請到致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、台灣大學政治學系副教授郭銘傑，兩人分別從釋迦與芒果案例出發，探討兩岸水果貿易背後的政經博弈，圖中講者為張弘遠。（劉燕婷攝）

補貼政策的實際效果

張弘遠提出自己研究的四個結論。

第一，政治補貼會不會導致出口財（鳳梨釋迦）的種植誘因增強？會，而且非常明顯。

張弘遠表示，數據已經顯示，從2004年到2020年，台灣鳳梨釋迦的栽種面積成長1倍，從1,400公頃擴張到2,800公頃；果農也表示，大陸沒有鳳梨釋迦種植技術前，出口一台斤只要有60元新台幣的收購價，自己就可以維持損益平衡，但現實的數字其實遠遠超過這個標準，例如在2004、2005年時，一台斤的鳳梨釋迦產地批發價就已高達300元新台幣，農民當然能賺錢，因此也就積極種植。

第二：出口財（鳳梨釋迦）生產擴大會不會導致生產要素價格上漲？會。

張弘遠指出，畢竟土地就這麼多，而原本種植大目釋迦的部分農民，因為想輸出釋迦到大陸賺取更多利益，所以改種鳳梨釋迦。而外銷涉及的資金水位又比內銷深，例如背後資本就開始搶土地，導致農民的土地使用成本增加，且為達到規模經濟，小農也開始去租用他人土地來耕種，「過去20年台灣農村老年化，土地閒置的情況非常普遍，租用他人的土地就變成一種常態，而一旦有人跟你搶土地租用，租金就會上升」；另外前面講的剪枝授粉移工，也因為市場需求上升，導致日薪從新台幣1,500元成長到2,000元。

張弘遠指出，這些發展對消費者來說可能是小事，但對農民來說，這就是真實的成本。整體來說，鳳梨釋迦輸出大陸確實導致台灣釋迦種植的土地、肥料、人力等生產要素價格上漲。

第三：中國大陸的補貼是否改變台灣的鳳梨釋迦、大目釋迦的種植市場均衡？會。

張弘遠表示，如前所述，除了生產要素價格上漲外，在批發的過程中，都是資本方所支持的鳳梨釋迦具有優先輸出、優先使用冷凍庫的權利，許多原本種植大目釋迦的農民就因此受到影響；此外2021年大陸禁運後，大量鳳梨釋迦被倒貨回台灣，原本的出口財只好在本土銷售，結果也連帶破壞了大目釋迦的銷售價格，因此2022年、2023年疫情期間，台灣的釋迦市場可謂天下大亂。當時政府的應對措施包括通過越南轉銷，但利潤只剩一台斤30元新台幣，而且其他國家的海關沒有檢疫的便利。

第四：中國大陸的補貼採購政策，會否導致在地生產者因為經貿利得增減而改變原有政治態度？從選舉結果來看不會。

張弘遠指出，這個結果不只有數據支持，農民訪談也可做為補充。例如一位受訪的廖姓農民就表示，介殼蟲問題大多發生在大目釋迦上，表皮光滑的鳳梨釋迦比較不易，一般用吹風機吹一吹就不會有蟲害，「因此他認為這就是政治問題，以及大陸也想保護自己的釋迦產業」，尤其鳳梨等水果也先後被禁，他更認為這是政治考量而非技術問題。

另一位接受訪談的陳姓農民，在被問及釋迦遭禁、未來是否改變投票行為支持國民黨時，則表示務農本來就要看天吃飯，「大陸禁運也不會比颱風掃過更厲害，有時候一個颱風過去，大家的心血都沒了，我們農民早就適應了。」

張弘遠表示，可以發現，台東農民在定期面對颱風侵襲的背景下，其養殖與種植行為已經具有理性操作與避險意識。他們雖然判斷大陸的作為是政治訊號，卻也認為這種變化是本來就有的風險，因此最終也沒有改變政治態度，而是開始轉種酪梨（又稱牛油果）與百香果。

2019年韓國瑜參訪釋迦園，了解台東釋迦產業。（韓國瑜競選辦公室提供）

台灣農民怎麼想

張弘遠解釋，在釋迦既有出口財（鳳梨釋迦）、出口部門，也有進口財、進口部門的情況下，就會出現「H-O定理」（Heckscher–Ohlin theorem）的現象：出口變化會引起生產要素價格波動，從而改變投資者的報酬。

張弘遠指出，如果今天北京是補貼全方位的農民，或許能夠施加較大的政治影響，但今天北京補貼的是出口財（鳳梨釋迦），而出口財賺得越多，土地、肥料、人力、技術成本就連帶上升，最後就會影響進口部門，也就是種植大目釋迦的農民。「如果單純比人頭，是有錢的中間人與外籍移工的票多，還是台東在地種植大目釋迦的農民票多？當然是後者。」因此投票結果反映的，就是農民的不滿，尤其是大目釋迦農民。

張弘遠再次強調，現在的台灣農民群體當然還有傳統派，看天吃飯、滿懷社群與宗族意識，但多數年輕農民、尤其會用電商的新時代農民，就具有相對強烈的理性生產者特色，「認為大陸訂單來我就賺、拿走我就規避風險，也就是說他們把這個政策視作『機會財』。」而新一代農民基於風險意識，也成立很多產銷合作與學習小組，並通過電商平台引導，形成了集體供貨行為，這也會加強「政經分離」的成形。

張弘遠總結，兩部門的競爭會抵銷中國大陸對台貿易的紅利補貼。如果石斑魚也有兩種，A型用以外銷、B型台灣人最愛吃，那麼只要北京補貼A型，B型的養殖業者就會因補貼而受害，因為補貼造成了生產成本上升、資源排擠，而處理內銷的往往是資本比較小的集團，處理外銷的則是口袋較深的大資本集團，但後者反應的選舉人數並不會比較多，因為他們往往利用國際資本、國際移工來協助處理，結果沒分到紅利、資源還被排擠的本地農民，就會因此產生情緒反彈。簡言之，補貼的越多，在地生產者受害的可能性就越大，這是中國大陸補貼無效的一個重要原因。

張弘遠也提到，北京反覆對台祭出農產輸入禁令，最後其實也會強化台灣農民的一個認知：來自大陸的補貼是有風險的，所以有的話大家拼命賺，沒有的話也無所謂，因為本來就不預期這是常態收入。

張弘遠最後提出三個延伸思考：第一，整合主義在兩岸之所以很難出現，一般都強調文化面，但其實政治經濟、乃至純結構面的因素，也在發揮作用；第二，除了農民，台灣的製造廠商是否也在政經分離？例如台積電跟緯創；第三，工具理性與價值理性似乎同時展現在台灣農民身上，例如農民視大陸補貼為「機會財」，這是工具理性，但與此同時這也跟台灣強調的「自由民主」話語相結合，所以可以看到工具理性與價值理性，在台灣農民的作用方向似乎是一樣的，因此面對損失的承擔價值也同樣強烈，例如釋迦被禁後的農民相關表態「這次不賺等到開放我們再賺就好」、「反正不賺也是為台灣民主加油啦」，這些論述都同時出現。

台灣果農將包好套的釋迦準備運出。（Facebook@太麻里亞莛釋迦）

台灣的現實兩難

接着張弘遠回答聽眾的現場提問。

提問一：發現政策收效不佳後，中國大陸有沒有可能改變策略，也就是增加補貼政策的一貫性，讓台灣農民不再視補貼為「機會財」，而是開始把大陸市場視為「值得主動追求的對象」，不再像過去被動回應政策波動或採取觀望？

張弘遠表示，北京應該也感受到了台灣農民的「政經分離」現象，因此也想要擴大作為，但2024年後台灣興起所謂「反認知戰」，加上美國立場有所變化，現在相關交流大部分都被切斷，北京也因此無處施力。

不過張弘遠同時指出，商人無祖國，商人都要對股東負責，「例如台積電如果對股東有利，就可以是『護國神山』，但如果對股東不利，就會變日積電、美積電」，台灣的製造業廠商當然也是如此，2024年台灣到大陸投資金額是36億新台幣，2025年光是前兩個月的金額就已經達到21億，「雖然4月2日特朗普（Donald Trump）就要公布關稅措施，但正是這種時候更要冒險搶進，商人就是風險越高、報酬越高，在這種背景下赴陸投資，除了可以搶下外資撤出的空間，還有機會吸引黨中央注意，給爭取更多紅利與優惠。」

張弘遠強調，如果台商有100億美元在口袋，三分之一留台灣、三分之一布局美國，剩下的三分之一當然是押中國大陸，因此即便兩岸關係緊張，台商還是繼續投資，不放過任何機會。「所以台灣人會不會主動追求大陸市場，當然是有可能的，但這是不是表示對於中共與統一的支持，我想台商現在都避談這種政治敏感性問題」，商業操作還是工具理性，也就更趨向政經分離，就像前陸委會主委陳明通的一句話，「台灣人悶聲賺大錢」。

提問二：中國大陸現在是否正把獎勵政策當作武器，希望改變台灣的政治格局？

張弘遠表示，其實把善意政策當作武器，未必能達成想要的效果。例如大陸之前宣布中止對台自由行與團客時，其實至少也要保留福建自由行，讓外界知道情況再怎麼嚴厲，還是有一些政策不會改變，就像商鞅的徙木立信，維持政策的可信度，讓人相信政策真的有效。「如果對象聽話的時候拿胡蘿蔔、不聽話的時候拿棒子，對象就會知道，看到你拿棒子要怕、拿胡蘿蔔要微笑，但中國大陸似乎拿胡蘿蔔當大棒子，把獎勵政策當作武器，導致台灣農民看到胡蘿蔔就先跑，這就是把獎勵政策武器化的結果。」

金門高粱在兩岸都有高人氣，是陸客必買的台灣伴手禮。（網絡圖片）

提問三：台灣各縣市政府有無提供替代出口管道，來協助台灣農民維持「政經分離」的韌性？

張弘遠回答，台灣各縣市政府當然有補貼，但不會補貼所有損失，基本上就是比照災情給予基礎補貼，目的還是不想激起民怨。

提問四：如果中間人壟斷的現象增強，會不會逐漸改變台灣農民「政經分離」的情況？

張弘遠表示，中間人當然是兩邊拿錢、中飽私利，但當中間人效果不再出現，北京的做法就是直接從源頭把台灣的人跟技術挖走，例如2021年發表的《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》（簡稱「農林22條」），也就是只要台灣農民有技術，大陸政府就能找土地與資本、協助台灣農民過去發展。而在台灣務農，其實不是大家都樂意的工作，因此在這個情況下，台灣農民會被政策吸引的傾向是高的。

張弘遠指出，因此擺在台灣農民面前的就兩個政策，一是大陸對台補貼農產品，讓中間人賺取利益，但中間人同時也發揮「節流」作用；二是例如「農林22條」，把台灣的人才與技術逐漸吸走。這就是現實，從台灣農業的角度來看只能兩害相權取其輕，「中間人模式」至少還管得住、還能敲打，但如果不用這個模式，農民一走，就是真的走了。「現在也可以看到，釋迦在廣東與海南島大量種植，『替代財』已經出現了，之前禁止台灣輸入鳳梨釋迦時，淘寶與拼多多上的鳳梨釋迦價格也沒有迅速上揚，因為他們自己就從雲南廣西調貨過去，大陸的產能已經開出來。」

張弘遠表示，所以這就是兩難，回歸政治現實，明知中間人模式有問題，卻也沒有其他辦法。