兩岸水果大戰・三｜郭銘傑：芒果禁令反讓台灣農民更支持民進黨

在兩岸經貿交流中,水果一直扮演重要角色。2005年時任國民黨主席連戰赴陸訪問後,中國大陸便將鳳梨(又稱菠蘿)、釋迦(又稱番荔枝)等15項台灣水果關稅清零,2010年又進一步將34項農產品列入ECFA早期收穫清單中免徵關稅,擴大台灣水果輸陸規模。



但隨着近年兩岸互動緊張,水果貿易也愈發陰晴不定:2021年3月,中國大陸暫停輸入台灣鳳梨,同年9月輪到釋迦和蓮霧;2022年6月,中國大陸暫停輸入台灣石斑魚後,也禁止了台灣文旦柚;2023年6月釋迦恢復輸入,但8月陸方又轉而禁止台灣芒果;2024年9月台灣文旦柚解禁,但同月25日起,中國大陸停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品的免徵進口關稅政策。



而陸方政策的變動,其實關乎惠台背後的獎懲邏輯,但台灣歷年大選結果,也無疑是對陸方的政策思維提出挑戰。3月27日,「民主、外交與數位治理研究室」在台灣大學舉辦「兩岸水果貿易政治小型學術研討會」,邀請到致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、台灣大學政治學系副教授郭銘傑,兩人分別從釋迦與芒果案例出發,探討兩岸水果貿易背後的政經博弈。《香港01》推出系列報道四篇,與讀者共同回顧這場歷時多年的「水果大戰」,本篇為第三篇,聚焦2023年芒果禁令對2024年台灣總統大選的真實影響。



3月27日,「民主、外交與數位治理研究室」在台灣大學舉辦「兩岸水果貿易政治小型學術研討會」,邀請到致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、台灣大學政治學系副教授郭銘傑,兩人分別從釋迦與芒果案例出發,探討兩岸水果貿易背後的政經博弈,圖中講者為郭銘傑。(劉燕婷攝)

以中美貿易戰為前例

郭銘傑介紹,芒果是在2023年8月21日遭大陸禁止輸入,原因也跟釋迦一樣,是檢測出大洋臀紋粉蚧(俗稱介殼蟲)。而事件發生後,台灣新聞媒體也有大篇幅的報道,畢竟這不是台灣第一次因介殼蟲問題而被大陸禁銷水果,鳳梨釋迦更早是在2021年就被禁止,之後還有蓮霧,原因都是介殼蟲。

郭銘傑表示,在宣布禁銷的第二天(8月22日),民進黨就立刻在中央黨部大動作召開記者會,台上其中一位就是現任的台灣內政部長劉世芳,當時她還是民進黨立委。因為大陸禁令出台時,距離20204年台灣總統大選其實只剩6個月,所以民進黨就在記者會上定調,大陸禁止台灣芒果輸入,目的就是干預大選。當時民進黨還準備一個圖卡,展示了「大陸對台干預十部曲」,其中第二部曲就是禁止台灣農產輸入,因此禁銷芒果這件事也被定義成「武器化非關稅貿易壁壘」,目的就是影響台灣大選。

郭銘傑指出,這就是為何芒果禁銷值得研究,因為事發時間點剛好在大選前6個月,而當時台灣三組候選人都已出爐,所有輔選行動也都已經啟動,所以當時民進黨記者會除了譴責大陸外,還有一個重點,就是質問侯友宜、柯文哲為何對於大陸介選都不表態?這種反應就與過去的水果禁令發生時有所不同,因為只有芒果禁令是在接近大選時發生,其他水果都不是,所以民進黨的反應也格外迅速猛烈。

郭銘傑強調,那麼芒果禁令究竟對於選舉有無影響,就是問題的核心。但要如何研究?從理論的框架來看,如果接受民進黨定調的前提,這是北京要利用貿易手段進行經濟脅迫,那麼學界最新最相關的研究,就是中美貿易戰。例如有研究就指出,中國在對美發動報復性關稅時,其實是非常有計劃地鎖定共和黨支持度較高的地方所生產的商品,尤其是在遇上期中選舉時,中國的報復性關稅就是鎖定這些選區。

台灣作為「水果王國」,出產的芒果深受港人的歡迎。(資料圖片)

郭銘傑指出,這其實就與政治學的「回溯性投票」(Retrospective Voting)有關,也就是選民投票是為了選出政府,如果覺得政府表現不好,就會用自己的選票來進行懲罰。運用到中美貿易戰的例子上,如果特朗普(Donald Trump)政府發動中美貿易戰,導致中國報復鎖定共和黨選區生產的商品,就可能促使選民用選票懲罰執政者,也就是特朗普政府,因為是他發動中美貿易戰導致了中國報復。

郭銘傑接着回顧相關研究。Sung Eun Kim與Yotam Margalit在2021年發表的《Tariffs As Electoral Weapons: The Political Geography of the US-China Trade War》一文,就有提到期中選舉時,民主黨候選人也會在競選過程中,不斷提醒選區中的選民,是共和黨政府發動了貿易戰,導致現在的物價高漲與各種問題;Olga Chyzh與Robert Urbatsch在2021年發表的《Bean Counters: The Effect of Soy Tariffs on Change in Republican Vote Share between the 2016 and 2018 Elections》也提到,共和黨的得票率確實有因為中國的報復性關稅,而出現被懲罰的跡象;Edward Mansfield與Omer Solodoch在2023年的研究《Political Costs of Trade War Tariffs》也發現,中國發動報復性關稅後,選民確實會在期中選舉用選票懲罰共和黨,因為他們認為是共和黨導致了自己的經濟困境。

郭銘傑表示,因此從回溯性投票的角度來看,當一個國家被他國施以貿易制裁、報復性關稅、非關稅貿易壁壘,其實就會衍生國內選舉的相關效果,因為選民的生計可能會受影響。

但郭銘傑同時提到,學界其實也有不同觀點,例如Shannon Carcelli與Kee Hyun Park的2024年研究《Partisanship in the Trump Trade War: Evidence from County-Level Crop Planting Data》,就發現如果選民本身的黨派屬性非常強,例如選民是堅定的共和黨支持者,即便面對經濟變差的情況,還是會堅定不移地繼續支持共和黨,並且反求諸己。例如當時中國的報復性關稅主要是瞄準美國出口的大豆,而前述這份研究就發現,許多共和黨支持者會自行轉種其他作物、不種大豆,且還繼續支持共和黨,不會因為自己的大豆受害而懲罰共和黨,。

郭銘傑表示,自己團隊的研究就是在前述的國際政治經濟學研究上開展,也就是研究貿易脅迫與國內政治的回溯性投票關聯:如果一方採取非關稅貿易壁壘作為政策工具,結果究竟會不會導致另一方的選民去懲罰執政黨,還是選民其實會調整經濟行為,而不會懲罰執政黨。

中美貿易戰初期焦點在大豆,中國一度暫停進口美國大豆。(Reuters)

芒果禁令的效果如何研究

因此聚焦芒果禁令,郭銘傑表示自己團隊要回答的核心問題就是:這些住在生產芒果區域的台灣民眾,會不會因為中國大陸在2023年8月21日的芒果禁令,而決定在2024年的總統大選懲罰執政的民進黨?

郭銘傑首先分析,芒果案例之所以重要,是因為發生時間。回顧中國大陸對台祭出水果禁令的時程,2020年蔡英文當選後,首先就是2021年3月鳳梨被禁,當時還引發很大的騷亂,許多飲料店都推出鳳梨水果茶,並且鼓吹鳳梨入菜,例如去餐廳喝雞湯,就會有鳳梨雞湯等產品。原因就是這是台灣第一次遭遇這種情況,所以根本沒有準備,也不知道怎麼應對。

郭銘傑表示,根據自己訪談到的資訊,當時政府各機構都不斷採購鳳梨、試圖消化,因為鳳梨一旦銷不出去,市場價格就會崩盤,要不崩盤只有政府大量採購來維持價格。因此鳳梨被禁時,台灣政府其實有進行明顯的市場干預。

郭銘傑繼續說明,鳳梨之後就是2021年9月的蓮霧與釋迦,接下來是2022年8月的柑橘類水果,接着就是2022年11月的台灣九合一選舉。再來是2023年8月21日芒果被禁。因此盤點完這些水果禁令,其實比較容易研究禁令對大選影響的案例,就是芒果,因為這一事件不僅離大選最近,也跟過去沒有水果禁令的台灣總統大選,具有可比性。「如果以總統大選與九合一選舉相比,其實就真的像拿蓮霧與釋迦比,並不適合;如果真的要評估水果禁令對選舉的影響,應該要以同類選舉進行比較。」

2022年,油麻地果欄有大量台灣水果供港,包括被內地禁入口的鳳梨、蓮霧等。(蕭博禧攝)

郭銘傑表示,因此自己團隊的研究是以2020年、2024年兩次總統大選進行對比,使用全台灣368個鄉鎮的資料,觀察國民黨、民進黨候選人的有效總統得票率。而這個「得票率」其實不是台灣中選會的得票率,而是所謂「催票率」,也就是以所有可以投票的人口作為分母,再以實際上有去投給國民黨或民進黨候選人的人口為分子,來分別算出兩黨的「催票率」。如果選民選擇懲罰執政的民進黨,那麼2024年的催票率應該會比2020年少,如果選擇嘉獎,那麼催票率會上升,同理國民黨也是如此。

接着要找出有被芒果禁令強烈影響的鄉鎮,其實也就是主要生產芒果的鄉鎮。郭銘傑表示,自己團隊的方式是以2022年、也就是芒果禁令前一年,每一個鄉鎮的芒果種植面積,是不是在368個鄉鎮樣本中的兩個標準差以上來篩選。因為一個區域如果大量生產芒果,就會直接受到嚴重影響,所以自己團隊就是用這個方式來區分,一個鄉鎮是否擁有集中的芒果生產利益,並且得到了9個「超級芒果產區」:台南市的玉井區、楠西區、南化區;屏東的枋寮鄉、枋山鄉、三地門鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。基本上是集中屏東與台南,並且精確到鄉鎮。

郭銘傑說明,根據台灣農業部的資訊,其實前述這9個「超級芒果產區」,就占台灣每年芒果銷量的55%以上,因此芒果禁令應該會對這些地區的果農有影響,且這不只是2023年數據,而是2018年到2022年每年都是55%以上。因此這些地區的經濟可以說是完全依附在土地上。

郭銘傑提到,當然接下來會有另一個問題:這9個「超級芒果產區」是否只有受芒果禁令影響?畢竟芒果之前已經有蓮霧、釋迦等各種水果的禁令。自己與團隊觀察之後,發現其實只有一個地區出現重疊,就是屏東縣的枋寮鄉,因為這區同時也產蓮霧與其他水果,但其他地區主要就是芒果。

郭銘傑說明,決定地區後就可以開始建立模型,以民進黨、國民黨的催票率為被解釋對象,時間是2020年與2024年兩個時期,接着就是把是否屬於「超級芒果產區」與兩個時期進行交互作用,就會得到交互作用項,可以顯示「超級芒果產區」在2020年、2024年的國民黨與民進黨催票率變化。

2024台灣大選結果出爐,當選的民進黨賴清德(左)及其副手蕭美琴(右)在競選總部前向支持者致意。(賴清德競選辦公室提供)

出乎意料的結果

郭銘傑首先說明結論,表示答案出乎自己意料,與一開始所想完全不同。如果北京真如民進黨所說,是想通過芒果禁令干預台灣選舉,其實通過數據來看:這9個「超級芒果產區」在2024年對民進黨的催票率與2020年相比,增加了2.6個百分點,對國民黨的催票率則是減少2.3個百分點。也就是說,這些住在盛產芒果區域的選民,其實反而在這次大選中更加支持民進黨的候選人。這就跟前述國際政治經濟學幾篇研究中美貿易戰影響美國選舉的發現很不一樣:不僅沒有出現懲罰,民眾還因此更加持執政黨。

郭銘傑表示,當然研究本身為了確定因果關係,還需要進行檢定,也就是計量經濟學中的「穩健性測試」。例如前面提到,在9個「超級芒果產區」中,屏東縣的枋寮鄉也有產其他水果,因此可能會受其他禁令影響,所以團隊也剔除了枋寮鄉的數據再做一次,結果發現民進黨的催票率增加了3.1個百分點,而國民黨是減少2.7個百分點,其實效果是比前面「對民進黨的催票率增加了2.6個百分點、對國民黨的催票率減少了2.3個百分點」更強烈,因此枋寮本身其實沒有影響估計結果。

另外團隊也嘗試不以芒果耕作面積是兩個標準差來定義「超級芒果產區」,而是以「產量是兩個標準差」來定義,結果其實還是這9個鄉鎮,雖然估計效果會稍微小一點,但方向還是沒有變化:民進黨的催票率是增加2.1個百分點,而國民黨是減少1.7個百分。而如果不那麼嚴格,把兩個標準差放寬為一個標準差,那麼「超級芒果產區」就不會只有9個,而是會有16個鄉鎮。如果以這16個鄉鎮進行迴歸分析,結果也是一樣:民進黨的催票率是增加2.2個百分點,而國民黨是減少2個百分點。因此不論怎麼定義經濟利益的集中,是以耕作面積還是產量,是以兩個標準差還是一個標準差,研究發現都非常相近。

郭銘傑也提到,當然或許會有人質疑,這會不會只是時序差別,也就是這些地區本就越來越支持民進黨,跟芒果禁令沒有關係。為此團隊還進行了「安慰劑檢定」(Placebo Test),也就是因為芒果禁令發生在2023年,所以研究發現的催票率改變效果,應該也只會在2020年到2024年發生,而不會發生在前面的時間。為此團隊預設了2012年到2016年、2016年到2021年兩個時間,結果發現其實沒有出現類似效果。因此「對民進黨的催票率增加了2.6個百分點、對國民黨的催票率減少了2.3個百分點」,這並不是一個長期趨勢,而是來自芒果禁令的效果。

郭銘傑總結,所以經過種種檢定後,就更能確定研究結果:中國大陸的芒果禁令並沒有促使台灣芒果盛產區的選民懲罰民進黨,反而還導致了反彈(backlash)。