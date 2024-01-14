愛莉莎莎不甘柯文哲落選　發片怒轟開票程序：做票才輸我真的無法

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】這次台灣總統投票選舉結果已出爐，代表民眾黨參選的柯文哲落選，身為支持者的網紅愛莉莎莎在得知結果後，難過發文「真的盡我的全力了，我仍然覺得能支持阿北（柯文哲暱稱），是我這一生做過最不會後悔的決定，再給我一次機會 我還是會這樣做」。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

不過之後她在IG限時動態轉發各地投票所的開票情況影片，質疑開票時工作人員沒有遵守開票的相關流程規定。

愛莉莎莎發佈台灣各地投票所的開票情況影片（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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愛莉莎莎轉發多則各地投票所的開票情況影片，其中工作人員會先將所有投票箱的票都倒出來整理後，再一一亮票及唱票，甚至有些連亮票都沒有，她認為按照規定在開票前除了要先宣布領票人數，之後還要依檢票、唱票、記票、整票計票流程來進行，因此認為工作人員沒有依照規定開票。

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另外對於開票箱內部有夾層設計，覺得應該也要打開讓大家看看夾層內是否還有票，更激動表示「我輸得起，但因為做票才輸我真的無法喔」隨後她冷靜下來又發文道歉，自認使用「做票」這一詞是用詞過當，應該使用「不符合開票程序及諸多開票錯誤」比較適合，看到這麼多開票瑕疵，她坦言「輸了就認輸，但希望大家能更重視，選舉和開票過程的規則與程序」。

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