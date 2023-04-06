確診過便不用怕？新冠研究揭重覆感染者更易重症　死亡率高2.17倍

從去年12月開始，國內各地陸續經歷新冠感染高峰，到春節前夕基本平息，如今，似乎沒人再談論疫情了。然而，現在這個時間點，也許正是判斷是否患有新冠長期後遺症（「長新冠」）的節點。



文：朱玉茹 編：陳子文（一条）

世界衛生組織（WHO）定義，新冠長期後遺症（「長新冠」）是感染後症狀還持續至少2個月，統計症狀超過200種。《柳葉刀（The Lancet）》也發文稱，新冠長期症狀是現代醫學的頭號挑戰。各國最新數據顯示，千萬人正經歷長新冠，長新冠也成了不少人說不出口的隱疾。

一条與4位親歷者聊了聊他們的故事：有人虛弱到碗都拿不起來，丟了工作；有人連續失眠1個月，靠安眠藥救命；有人陷入抑鬱情緒，8個月才找回正常的生活。同時，我們專訪了最早一批對長新冠進行專項研究的國際頂尖流行病專家Ziyad Al-Aly，對長新冠進行了一次全面解讀。據Ziyad研究的1300萬人樣本，「重覆感染的人，因長新冠而導致的死亡、重症風險顯著提高」。

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親歷者的口述：陽康後的隱蔽之痛

1月初，上海、北京多家醫院率先開設「新冠康復門診」，至今幾乎都是約滿的狀態。社交網絡上，越來越多的人開始分享自己的「長新冠」經歷：極度疲倦乏力、久咳不止、心悸、胸痛、失眠、腦霧、情緒抑鬱、低燒、耳鳴……我們向眾多分享者發出採訪邀請，絕大多數人卻並不願意公開說出來。「身邊人都好了，就你嚷嚷自己有後遺症，人家覺得你矯情、體質垃圾。」「我怕引發焦慮，影響更多病友的心情。」

談論疫情的人越來越少，大家都想快點走出三年疫情帶來的負面狀態。但現實中，的確有一部分人被長新冠困擾，成為說不出口的隱疾。採訪中，不少人表示自己是在網上發聲後，才驚訝地發現原來有那麼多和自己症狀相似的人，一個個自發的病友群就這麼建立起來，「帶來了很大的安慰和力量。」抱着這樣的希望，4位親歷者向我們分享了他們的故事。

君霞，40歲，長新冠40天

這個年，我過得不太好，因為被新冠後遺症困擾。最嚴重的兩次是小年夜和大年初一下午，我們這邊突然降温，症狀一下就加重了。整個人感覺好像癱了一樣，躺在牀上不敢動，講話的力氣都沒有。

我是22年12月陽的，感染時症狀並不嚴重，我一度還覺得自己恢復得挺好的。但半個月之後，後遺症才明顯地顯現出來。白天、夜晚都汗止不住，完全就睡不了覺。伴隨着心臟也不舒服，一會兒跳得非常快，一會兒又感覺不怎麼跳了，很弱很弱。然後就全身無力了，連碗都拿不起來。

工作沒法做了，保險也停了，工資也沒了，只能在家徹底躺平。時間長了，真的挺焦慮的。我不知道自己什麼時候能好，什麼時候能去工作，還有二次、三次的感染潮來了，我能扛得過去嗎？我在藥房工作，剛放開的時候大家都搶藥，一天要上十幾個小時的班。再加上很多陽了的人也出來買藥，防不勝防，就這麼感染了。

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去醫院檢查，醫生說就是有一點心包積液，左心室舒張功能減退，要休息、加強營養就好了。我沒有辦法，就一直在家休息，也沒有工作了。上班都是一個蘿蔔一個坑，你老是沒法去，單位肯定就叫其他人來頂替你。家裏人安慰我說先養好身體，我自己覺得壓力山大：我們普通工人家庭，孩子還在上大學，經濟負擔不小，我失業了可怎麼辦？

我主要就是喝中藥，方子大部分是養氣血的，還有點抗病毒的成分，中醫說好多人陽了之後都找來調理。現在情況慢慢有了好轉，但人還是很虛，完全不敢出門。感覺自己好像一點點抵抗力都沒有了，風一吹就倒了，真的就是這種感覺。身邊的人好像都恢復正常了，就只有我這樣。所以每天我都要去社交媒體上看有沒有跟我症狀一樣的，人家是怎麼調理過來的，在網上看的多了，心裏才有點安慰和希望。

元元，23歲，長新冠33天

轉陰已經一個多月了，我沒有一天睡好過，只能靠每天吃安眠藥，不敢停藥。在網上分享經驗，很多人私信我。「跟你一模一樣，周圍沒有人能理解我，都說這就是心理作用，根本不是後遺症，真的太痛苦了。」

我在感染期間就失眠，以為是咳嗽、胸悶這些症狀導致的，沒有多想。但等到症狀都消失了，情況依然沒有好轉。每天要折騰到凌晨2、3點，嚴重的時候到5、6點才能睡着，早上7點就又醒了。白天也睡不着，所有醒着的時間都很困，但一旦躺下來，就覺得後背壓着喘不過氣來，心跳聲大得蓋過了一切。什麼都不做，心率就能飆到90-100，正常情況下我靜息心率只有50-65。

第二周，我就去開了安眠藥，能睡着了，但會頻繁夜醒。周圍的人知道後都勸我不要吃安眠藥，說放鬆心情就好了。但過年那段時間我是很放鬆的，沒有工作，也沒什麼壓力，還是睡不着。我覺得新冠它就是會攻擊你的神經系統。那些輕微的焦慮或者其他情緒都被放大了，完全不受我的控制。

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我已經非常困了，這些想法還是會自己一直跑出來。我其實也很擔心會對安眠藥產生依賴，有4、5次，都試過想要停藥，沒有哪一次是成功的。自己折騰到凌晨2、3點，每次感覺快要睡着了，心臟就砰砰砰地把你叫醒，就這樣一直反覆，好折磨。沒辦法，又爬起來吃藥。剛開始失眠的時候我還正常上班，後來就完全沒有辦法去上班了。太疲勞了，腦子根本沒法轉。什麼冥想、呼吸法我都試過了，都沒有用，只有吃安眠藥是最有效的。現在吃了藥，能從晚上12點睡到7點，我已經非常滿足了。聽醫生朋友說，其實他們很多也不知道該怎麼辦，他們自己也靠吃安眠藥。我們都只能摸着石頭過河。

三三，28歲，長新冠46天

我們辦公室裏，大部分成員都有後遺症，好幾個去過急診，還有的高燒之後工作一周又查出肺炎。我們公司雖說陽了是可以休息，但必須要請假。我感染第一天用了年假，第二天請了病假，第三天基本無假可請了，就開始居家辦公，一轉陰立刻就回辦公室了。沒有足夠的休息時間，好得特別慢。

開始的時候時不時會心慌、咳嗽，睡前和早上醒來時尤為明顯。我本身有神經性耳鳴，陽了之後症狀明顯加重，晚上引得頭疼得要炸裂。心一直揪着，疼得厲害，翻來覆去睡不着。好不容易入睡了，凌晨3、4點就又醒了。早上一睜眼，意識一恢復，就又開始劇烈的心慌，一呼吸就開始猛咳嗽。只能窩着不動，至少要等幾分鐘才能緩過來。

稍微做一點耗精力的事也會有這個表現。坐地鐵上下班，平時走5分鐘的路，現在要花20分鐘。走個100米，就得蹲下來歇一會兒。晚上回到家，完全沒有一點力氣做自己想幹的事，立馬就得休息。好幾次工作累着了，就開始低燒。但也不好請假，就只能撐着，等它自己降下去。

現在已經陽過一個多月了，感覺症狀在逐漸減輕。各種跑醫院檢查、開藥下來，我感覺還是休息最有用，還是需要時間。但畢竟大家都陽了，沒人會因為你不舒服就讓你白休息，就是拼個人、拼體力。

Kimberly，27歲，長新冠8個月康復

我是去年3月底陽的，一直到去年11月、12月，我才逐漸感覺自己找回了原來的活力。到了後期，我覺得更多是心理層面的影響。它徹底改變了我的生活狀態，我失去了對生活的那種熱愛。那時候感染的人相對少，沒有相關資訊，我是非常焦慮和困惑的。我很想知道自己到底為什麼會這樣，是生理變化還是心理作用，是新冠還是我個人生活其他因素導致，亦或是都有。在網上搜索國外的一些報道，知道了「長新冠」的相關概念，知道原來有人和我有同樣的經歷，一顆懸着的心才終於落了下來。

4月中從方艙回到家，一直到5月底，最明顯的是生理上的後遺症。每天到下午就會異常困，困到你覺得沒辦法做任何事情，馬上就要倒下。一天睡10個多小時，還是困到極致。工作上明顯力不從心。腦子裏像是有一團漿糊，看材料讀着讀着，前面看過的內容就忘得一乾二淨。情緒也變得極度脆弱。每天一早起來刷手機看消息，很容易就感同身受、情緒激動，坐在牀上就開始哭。同事和老闆發來一句簡單的關心、問候，我也會立刻情緒崩潰。

每天除了不得不處理的工作之外，就是攤在沙發上，陷入一種很抑鬱的狀態，被一種底層的空虛感籠罩。不會給自己安排任何有生機的事情，變得越來越安靜，越來越封閉。我原來每周末都會和朋友出去吃飯，打扮一下。但解封后，一直到10月底11月初，我一次妝都沒有化過，只穿運動衫、運動鞋，不參加任何人多的社交，只能和非常親密的朋友單獨見面。去年9月，我開始接受心理諮詢，每周一次，到現在差不多做了快18次，剛開始基本上每次都會崩潰大哭。我覺得現在大家需要更多科普，更多對長新冠的理解和包容，這件事它需要一個變化的過程。

專家全面解讀長新冠

2021年6月，世界第一份對「新冠長期後遺症」的系統性研究，發表在國際權威科學雜誌《自然》（Nature） 上。作者是美國流行病專家Ziyad Al-Aly和團隊，樣本人數超過1300萬，引發熱議。

之後，Ziyad陸續在《自然》上發布多項重大長新冠研究成果，頻繁出現在紐約時報、CNN等國際知名媒體上，受邀科普長新冠前沿訊息。

2022年1月，一条聯繫到Ziyad Al-Aly，與他做了一次關於「長新冠」的專訪。長新冠問題究竟有多嚴重？為什麼會有長新冠？反覆感染、疫苗、特效藥對長新冠有影響嗎？有什麼治療和預防方法？

以下是一条與Ziyad Al-Aly的採訪精選。（回答內容僅代表Ziyad Al-Aly個人觀點。）

Q：一条 A：Ziyad Al-Aly

Q：為什麼有的專家說新冠沒有後遺症，極少數有的危害也很小，而有的專家則認為長新冠問題相當嚴峻。各國目前的事實情況到底是怎樣的？

A：就美國而言，長新冠患者佔總感染人數的4%-7%。也許有人覺得4%這麼小的比例不是什麼大事，並不是這樣，因為感染的基數實在太大了。去年9月，美國疾病控制與預防中心的數據估計，1560萬成年人經歷了至少3個月的長新冠症狀；英國國家統計局估計有220萬人經歷長新冠，其中近60萬人症狀持續超過2年；世界衛生組織的數據，歐洲地區至少有1700萬長新冠患者；香港中文大學去年的研究稱，超過200萬香港人可能都有長新冠症狀。長新冠絕不是一個小問題，我們迫切需要更多的研究，更多對這個人數龐大的群體的理解和幫助，醫療層面、社會層面等等。

當然中國的情況目前還難以預測，因為我們已經發現不同毒株會導致不同的長新冠風險。中國大陸才剛剛第一波感染高峰，我認為數據的及時收集和研究至關重要。在美國，我們花了很久才真正意識到問題的嚴峻。樣本不足，沒有一個完善的數據系統，實際也是目前學界對於長新冠觀點不一的一個重要原因。另外，目前並沒有公認的能夠準確診斷長新冠的方法，也就是說有些症狀也可能是因為其他原因引起的，而非新冠後遺症。這也造成了說法不一。

Q：長新冠具體包含了對我們身體的哪些影響？

A：極度疲倦、氣短、胸悶、咳嗽、腦霧，這些都是長新冠最為顯性，也最為典型的症狀。但是我們對長新冠的理解在不斷深入。我和團隊研究發現，新冠病毒（SARS-CoV-2）並不僅僅是一個呼吸道病毒，它影響了幾乎所有的器官系統，腸胃道、腎臟、大腦……這一發現在當時是相當驚人的。受損害最大的自然有肺部，絕大部分人都會有咳嗽、氣短、嗓子痛等症狀。還有心臟，不少人出現心悸、心房顫動，有的會誘發心臟病、心肌梗塞。同時還有神經系統，有的體現為神經認知障礙，記憶力、理解力、執行能力等下降，出現腦霧。有的短暫性腦缺血發作，俗稱「小卒中」。最後，很特別的是凝血功能紊亂，我們看到不少人肺部、腿部出現血塊凝結。

Q：什麼群體容易有長新冠風險？

A：總的來說，所有人都有患長新冠的風險，兒童、年輕人、老人，所有人。我們的研究發現重症患者的長新冠風險最高，接種過疫苗的人患長新冠的概率下降了約15%，並沒有想象中那麼多。

Q：新冠病毒比之前人類經歷過的流行病毒都厲害嗎？有何特殊？

A：新冠病毒特殊，也不特殊。它的特殊主要在於它的新，而不在於它導致長期後遺症的威力。它才剛剛出現3年，我們對它的認識還太少了。在很短的時間裏，影響的範圍又太廣了，所以後遺症的問題很快就顯現出來。實際上，很多流行病毒都有長期後遺症，SARS、埃博拉病毒，甚至普通流感都有，只是這些鮮少被關注。我認為這也是長時間以來學術界研究的一個漏洞。長新冠的問題，患者走在了研究人員的前面，這是前所未有的。世界各地都有非常多患者自發的民間組織在遊行、科普、發聲等等，他們是這場戰爭真正的英雄。

Q：為什麼會有長新冠？

A：目前學術屆對此並無定論。當下最受認可的一個理論是休眠病毒的重新激活，就是說陽康後，病毒的一部分可能殘留在腦、睾丸、眼睛、子宮等免疫隔離部位，誘發慢性炎症。還有一個比較流行的理論是免疫系統紊亂。病毒感染後，微生物群組被打亂，微生態失調時，就容易引發許多疾病。但這些都有待驗證。另外，這些理論並不是相斥的，可能是多種原因共同導致了長新冠。

Q：反覆感染的人更容易患長新冠嗎？

A：這是我們非常重要的一個發現。世界各地已經經歷了好幾波感染，很多人不願意相信反覆感染是有害的，或者陽過一次之後就覺得無所謂了。我要強調的是，根據我研究的美國的1300萬人樣本，無論是否接種疫苗、輕或重症，年齡大小，重覆感染都顯著提高了患長新冠的風險。（醫學上稱患病的前30天為急性階段（acute phase），之後為後急性階段（post-acute phase），也就是我們探討的長新冠階段。這裏Ziyad指的更多的是後急性階段的風險，並不是陽當時的症狀，而是後期病毒可能對身體長期的影響而造成的風險。）

相比只陽過一次的人，再次感染的人因長新冠（非患病30天內急性階段）導致死亡的風險高了2.17倍，重症住院的風險高了3.32倍，患肺病和凝血功能紊亂的風險高了3倍以上，其他相關後遺症疾病的風險也都高了至少1.5倍以上。重覆感染的次數越多，長新冠風險也會越高。所以，最好的預防長新冠的方法就是做好防護，避免反覆感染。

Q：目前有什麼長新冠的治療方法？

A：目前還沒有被批准的長新冠治療藥物，基本上還是針對具體症狀來治療，比如心悸就開β受體阻斷藥，以此類推。在研究中的第一位還是用抗病毒藥物治療，輝瑞的Paxlovid、莫努匹韋 （molnupiravir） 這些，這個對應着現在長新冠機制的主流理論，即休眠病毒的重新激活。最近還有研究顯示二甲雙胍（Metformin），一種治糖尿病的藥，也有可能可以降低患長新冠的風險，但還有待進一步試驗。同時還有一些人在研究抗凝血藥。

Q：我們應該如何應對長新冠的事實？

A：首先，不用過度焦慮。年輕人，沒有過往病史，也沒有明顯的不適症狀，沒有必要湧去醫院做檢查，醫療系統的壓力已經很大了。如果你有了症狀，一定要及時就醫。不一定要是專門的新冠康復診所，任何醫院都可以，儘早對症下藥。

在美國、英國等地，已經出現了非常多專門針對新冠後遺症的診所，這是一個非常好的方向。但更為關鍵的，我認為我們需要更多的研究，不光是為了長新冠，也為了更好地應對下一次大流行病。現在的研究速度其實已經相當驚人了，我完全相信2023年，將會是有重大突破的一年。

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