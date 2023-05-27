有新冠症狀但快測永遠陰性自以為「天選之人」　原來一直測錯方法

高燒不退、全身肌肉酸痛、咳嗽、流鼻水，快篩又都是一條線，難道是天選之人嗎？



對此，台灣陳信宏中醫師分享，一名患者就診表示，自己新冠的症狀樣樣都有，不過快篩永遠都只篩出一條線，以為自己就是傳說的「天選之人」。

不料，經醫師幫忙快篩後，馬上就看見了深深的第二條線。

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陳信宏中醫師在臉書發文表示，許多人因為會怕痛，快篩時戳鼻子都不夠深，或是位置不對，驗出來都只會有一條線，以為沒有新冠病毒感染，其實早就都中標了。他提醒，確定診斷才可以保護家人跟朋友，不要再被感染，一個傳一個，生病了請還是找醫生檢查跟診斷，才能避免到處傳染，而且可以及早對症治療。

而台灣疾管署也提醒，COVID-19確診者如具重症風險因子，像是65歲以上、孕婦、產婦（產後六週內）、具慢性病（氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸煙、BMI≧30等，吸煙或已戒煙者需同時具有任一其他風險因子）或具影響免疫功能疾病之民眾，應就醫並經醫生評估治療效益及風險，充分告知病人後，即可開立COVID-19抗病毒藥物進行治療。

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最後，疾管署呼籲，請篩檢陽性之輕症或無症狀民眾有症狀時在家中休息，避免不必要外出，並請注意自身健康狀況，如出現重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚／嘴唇或指甲床發青、無法進食／喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓（90mmHg或無發燒之情形下心跳）100次/分鐘，請立即召救護車，或請同住親友接送或自行步行、開車前往就醫，以獲得妥適醫療照護；保護自身及他人安全，邁向疫後新生活。

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