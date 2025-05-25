買完餸返家驚見「家園已被剷平」！台灣建築商被指粗暴強拆

台中霧峰六股里2700坪（約96000尺）土地爆土地糾紛，林姓宗族早年租地蓋房28戶，2年前土地賣給建築商，部分租戶為此與建築商打「優先承購權」官司，建築商前天強拆2屋，住戶傻眼「買個菜回來，家被整個拆掉了！」另8戶門口遭倒建築廢棄物，立即報警。建築商回應稱，所有程序皆依法辦理，拆除已接受補償的住戶，糾紛交由司法處理。



台中市議員江和樹斥，建築商動作太過於粗暴，不應強拆、以建築廢棄物阻人通行，應好好與租戶協商。

台中市警局霧峰分局表示，林姓居民昨因門口倒建築廢棄物到萬豐派出所為此提告妨害自由，警方受理調查釐清後，移送台中地檢署偵辦。

只是外出買菜，返回時已經家園被剷平！（按圖了解）



台中市環保局說，5月24日派員稽查，查獲工程砂石污染水溝，且拆除的廢石棉瓦未依規妥適處理，已違反廢清法兩條規定，環保局當場告發並令限期改善，依法分別可處最高6000元（台幣，下同）、1000萬元以下罰鍰，屆期若未改善完成，可按次處罰。

拆除工程是否合乎法規？當地都市發展局表示，此案涉及私權糾紛，據了解利害關係人已提訴訟，將由司法機關審理。另查此案地上物大多沒有使用執照及保存登記，故拆除業者並未向都發局申請拆除執照。此拆除工程是否涉及不法？都發局稱將盡速查察釐清後依規辦理。

租戶表示，地主921地震後沒收租金，但租戶仍每2年提發租金到地主戶頭，每年繳房屋稅，地主前年賣地給建築商，租戶在去年9月起收到存證信函，被建築商要求「拆屋還地」，才知土地被賣了。

租戶控訴，有12戶拿了補償費搬離，還有約16戶未同意搬離，最讓人氣憤的是，他們並非釘子戶，只是希望能有「優先承購權」，為此正與建築商打官司，沒想到建築商竟強拆2屋，更將廢棄物傾倒在其他住戶家門前，疑似逼迫他們搬遷。

林姓女住戶指控，她只是出門買個菜，回家一看，整棟房子都被拆掉了，直接被夷為平地，洗衣機、雪櫃等家當都全數毀損，連搭帳棚都沒辦法，只能暫住兒子家。

對此，建築商表示，他們依法取得土地，拆除行為僅針對已接受補償的住戶，並無強拆，其餘訴訟糾紛交由司法審理。

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