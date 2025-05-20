台女爆被總裁奪初夜包養產子　多次辦公室做愛　反面索2.6億和解

台灣宏仁集團總裁、台塑創辦人王永慶的長子王文洋，日前遭爆包養20多歲的宋姓女子。



宋女產下一子後，雙方因親子關係爭議對簿公堂，宋女開出超過10億元（台幣，下同，約2.6億港元）的天價和解金。宋女也接受媒體採訪，說出從認識到懷孕生子的經過，並透露兩人曾在王文洋信義區豪宅及宏仁集團新舊辦公室內激戰。對此，王文洋委託的永然聯合法律事務所律師回應，全案已於去年進入台灣台北地方法院家事法庭審理。

台灣宏仁集團總裁王文洋被爆包養女大生產子（01製圖）

被指初時送愛馬仕卡地亞極闊綽 女方懷孕時卻仍逼性交稱「你是買來的」（點圖放大了解更多）：

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根據《鏡週刊》報導，宋女表示，約在5、6年前，一名電視台前高層在包養網站上注意到她，主動約她見面，並將她引薦給王文洋，幾天後接到電話，被帶到信義區豪宅，2人在主臥室發生關係，王文洋沒戴保險套，又因為有落紅，知道她是處女時，王還開心地給了她2疊千元鈔票，共20萬元（約51866港元），並交代她去浴室沖洗一番。

之後兩人保持性關係一段時間，宋女說，生日時王文洋也會送禮物，有次還送她一隻名錶，隔年生日王文洋更送了愛馬仕柏金包（Hermès Birkin）。另外，有一次因王文洋有特殊要求，事後又送了一隻卡地亞（Cartier）基本款戒指給宋女當補償。宋女指出，與王文洋都在信義區豪宅做愛，發生近10次關係，得知她懷孕後王文洋只淡淡地告訴她只有流掉或生下來2個選擇，並承諾若生下小孩一年會給200萬（約52萬港元），直到孩子20歲成年為止。

宋女懷孕後，王文洋與她改到宏仁集團的舊辦公室碰面，當時因懷孕，肚子隆起且生理反應不舒服而婉拒做愛，但王文洋暗示若不配合就不再給錢，仍坐在沙發上要她口交，或撫摸她的身體。宋女指出，從生下孩子到坐月子，王文洋都沒有關心過，但為了孩子撫養費問題，王文洋曾約她到新辦公室見面，當時因為宋女剛坐完月子不能行房，但王文洋仍要求她脫衣服，愛撫親吻一番，並依照原本口頭協議，每年付200萬，剛開始王文洋都會拿出2大疊錢磚放在桌上，宋女都直接放進包包並未當場點鈔。

宋女透露，自己曾多次把孩子的可愛照片一疊疊交給王文洋看，還附上出生證明，但王文洋直接放進抽屜。宋女告訴王文洋，只想讓孩子過好一點，也能像哥哥姊姊（指王文洋的婚生子女）一樣讀好學校，但王文洋氣得大罵：

不一樣！

更指2人是金錢關係，還說她是買來的，本來就要配合發生關係。後來宋女希望一次拿完4000萬元（約1037萬港元）款項，王文洋相當不高興，提到自己是信守承諾的人，痛罵宋不聽話。

宋女表示，已將2人對話過程錄下，並呈報給法院。對此，王文洋委託的永然聯合法律事務所律師回應，全案已於去年進入台灣台北地方法院家事法庭審理，而王文洋先生也已於5月13日曾委任永然聯合法律事務所律師聲明：依《家事事件法》第9條規定，家事事件採審理程序不公開原則，王文洋先生也尊重司法程序，一切交由法院審理判斷。

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