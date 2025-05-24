台男設計外掛程式狂賺百萬　法官親玩後因1理由認定未侵權判無罪

台灣一名電玩駭客葉姓男子為賺取利益，盯上手機網路遊戲「三國群英傳M」及「洛汗M」，開發輔助外掛，短短不到一年半就狂賺4百多萬元（台幣，約港幣100萬元），遭遊戲廠商發現並提告違反著作權，不過法官實際開外掛玩遊戲，卻認為葉男沒有違反，因此判他無罪。



判決書指出，葉男2019年10月起架設遊戲外掛網站，提供自行撰寫的手遊外掛，讓「三國群英傳M」、「洛汗M」玩家能夠付費訂閱使用，玩家只需到蝦皮，依照1個月、3個月或半年期分別付費台幣300到台幣6600，就能訂閱外掛使用。

三國群英傳M（三國群英傳M）

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遊戲廠商發現後自行蒐證，打開遊戲及外掛後，畫面中會出現「三國群英傳M」、「ROHAN M」等字樣，認為葉男開發的外掛擅自重製使用到遊戲的美術著作，侵害遊戲廠商的著作權。

洛汗M（洛汗M）

葉男辯稱沒有侵害著作權，因為執行外掛後遊戲中彈出的對話框，雖然出現「三國群英傳M」的圖示，但葉男稱那並非他寫入的外掛部分，而是遊戲系統本身自帶的圖示，所以並沒有使用到遊戲廠商的美術著作。

法官開庭後直接親自實際玩遊戲，並且啟動葉男開發的外掛，發現若是搭配遊戲啟動，確實會出現圖示，但若只是單獨啟動外掛，就不會出現遊戲圖示，經查發現是因為遊戲模擬器系統設計「超級使用者權限」所致，並非葉男所為。

法官也找來實際玩家作為證人，玩家也證實若單獨使用外掛，並不會出現遊戲的美術圖，而外掛本身的圖示是「水滴」圖案。

高雄地方法院。（聯合新聞網提供）

法官以此判斷，沒有證據表明葉男有使用到遊戲美術著作侵害遊戲廠商的著作權，因此判葉男無罪。

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