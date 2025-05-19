台壯男因｢洗牙太痛｣狂毆女牙醫　致對方狂噴鼻血　滿地血畫面曝光

台北市松山區一所牙醫診所今日（19日）上午9時50分許傳出醫療暴力事件，警方初步調查，一名21歲的周姓男子今早前往診所洗牙，但卻不耐疼痛，當場暴怒起身、朝女牙醫臉上揮拳，打得女醫鼻血狂噴。



現場滿地血跡。（爆料公社）

案發後周男主動投案，並遭警方依傷害、醫療法移送，周男走下警車時身穿白色襯衫，看得出身材相當壯碩，厚實的胸肌還將鈕扣撐得險些繃開。

台灣一名21歲的周姓男子因洗牙太痛，朝女牙醫臉部暴打，案發後周男主動自首。（YouTube@ETtoday新聞雲）

比警員高半個頭 胸肌幾乎逼爆衫（點圖放大瀏覽）：

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現場一名在診所清洗冷氣的技師目睹全程，並在爆料公社發文，表示案發前還有聽到周男在向醫生詢問矯正牙齒等相關問題，醫生也有給予建議，隨後開始洗牙後，周男不斷表示「很痛」，沒多久就聽到周男大聲咒罵、並起身攻擊醫生。技師當下立即上前攔阻，要周男冷靜、好好溝通：

但男病患身材魁梧，我一個人抓不住，他依舊拳拳往女醫生臉部狂毆，嘴裡還喊「幹ＸＸ，我跟你說很痛，是不會輕一點喔？」

事後技師衝出診所請旁人幫忙報警，並救出女醫生，待警方到場後，周男已經離開。

警方表示，周男逞兇後徒步離開現場，約10分鐘後自知難逃法網，主動前往松山派出所投案，初步供稱不滿洗牙時反映「牙齒很痛」，但卻得不到醫生的善意回應，才會情緒失控揮拳。

周男初步警詢後，遭依傷害、醫療法等罪嫌移送，走下警車時，身穿白色上衣的周男身形十分壯碩，身高目測175厘米以上、體重接近百公斤，個子比身旁的警員高了約半顆頭，厚實的胸肌還快把襯衫鈕釦撐開。

依台灣《醫療法》第106條規定，毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元（約77800港元）以下罰金；對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。

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