孝順女為賺錢淪柬埔寨豬仔　70歲爺爺匯款3萬詐騙集團不放人痛哭

台媒報道，台中市沙鹿區一名18歲李姓女大學生，因為家境貧困，今年（2025年）3月為了貼補家用，和林姓同學一起飛到柬埔寨打工，結果卻落入詐騙園區，目前未知具體位置。



5月底兩人向外界求救，李女的70多歲爺爺匯了13萬6000元（新台幣，約合3萬5655元港幣）救人，但詐騙集團卻以「錢被別人搶走了」、「被黑吃黑」為由，要求爺爺繼續匯款，家境貧苦的爺爺只能盼望台灣政府跟警方幫忙，台中清水分局也說明，昨已依規定受理，並且通報外交部，持續救援中。



值得關注的是，有台媒認為案件此疑點重重，除了贖金的價格遠低於外界行情外，兩人一起被騙到柬埔寨，全程都是另一名林同學跟爺爺聯絡，匯款的帳號也是她的個人戶頭；另外兩人當初從桃園機場想飛柬埔寨被攔下，她們改從高雄轉飛香港，再由香港飛柬埔寨，路徑也不尋常。



台中市沙鹿區一名18歲李姓女大學生受困詐騙園區。（網絡圖片）

台中市沙鹿區一名18歲李姓女大學生受困詐騙園區。（網絡圖片）

70歲爺爺匯款3萬多港幣詐騙集團不放人痛哭。（翻攝台媒）

70歲爺爺匯款3萬多港幣詐騙集團不放人痛哭。（翻攝台媒）

據了解，李姓女大生家中經濟條件不佳，爺爺要照顧李姓女大生的媽媽，也要扶養兩名孫女，因此孝順的李姓女大生則考取大學夜間部，3月她看到打工訊息，為了減輕家中經濟負擔，李姓女大生和林姓同學3月14日一同飛去柬埔寨，最終卻被關在園區限制自由。

護照上顯示，李姓女大生柬埔寨簽證只到4月13日，但至今已逾期近2個月，5月底李姓女大生把握機會求救，但詐騙集團要求若要贖回，一個人要付6萬8000元台幣，李姓女大生爺爺也用盡全力籌出13萬6千，匯款後對方卻稱「錢被別人搶走了」，要求爺爺再給一次，但爺爺卻再也籌不出錢了。

護照上顯示，李姓女大生柬埔寨簽證只到4月13日，但至今已逾期近2個月。（翻攝台媒）

李姓女大生拍攝詐騙集團內部圖片：

女大生傳訊息找爺爺求救，並拍下園區內部環境。（翻攝台媒）

女大生傳訊息找爺爺求救，並拍下園區內部環境。（翻攝台媒）

女大生傳訊息找爺爺求救，並拍下園區內部環境。（翻攝台媒）

飛柬埔寨被台灣桃園機場攔下 從香港轉機抵達柬埔寨

台中清水分局表示，2名女大生於3月14日出境至香港，隨後轉機至柬埔寨，家屬在5月27日接獲女大生求救訊息，已於6月5日到分局報案製作筆錄，警方依規定受理，並通報外交部協助。