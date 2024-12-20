日綜22歲爆紅小鮮肉竟是色魔　匿藏女廁偷拍私密處　犯罪手法曝光

日本人氣綜藝《松子不知道的世界》（マツコの知らない世界）專門探討冷門又有趣的話題，受到年輕觀眾喜愛。其中有位男高中生因為瘋狂熱愛鯊魚曾上該節目，被讚帥氣而爆紅一時，不料才剛大學畢業的他，竟因為偷拍女生如廁被以現行犯逮捕。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

據日媒《FRIDAY》報導，22歲還沒有工作的豐田朔彌在今年8月時，闖入3月剛畢業的東京海洋大學內的女廁，趁受害女性A（26歲）和B（24歲）如廁時，將智慧型手機的鏡頭從隔壁探出趁機偷拍。而過程被女大生發現，他以現行犯被警方逮捕，案件於12月5日在東京地方法院開庭審理，而作案手法也在法庭中一一被揭露。

豐田朔彌出庭時，身穿黑色連帽衫和黑色緊身褲，左耳打了耳洞，雖然戴著口罩，眼睛清秀仍透露出高顏值。（節目截圖）

他17歲時，2019年以鯊魚狂人的身份在《松子的未知世界》露臉，被捕時媒體也報導5年前上節目的事，他向警方供稱「想體驗一下刺激」。（節目截圖）

豐田朔彌出庭時，身穿黑色連帽衫和黑色緊身褲，左耳打了耳洞，雖然戴著口罩，眼睛清秀仍透露出高顏值。而他17歲時，2019年以鯊魚狂人的身份在《松子的未知世界》露臉，被捕時媒體也報導5年前上節目的事，他向警方供稱「想體驗一下刺激」。

【相關圖輯】00後整頓職場文化！日本Z世代放工唔去居酒屋 3類地方成夜蒲熱點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

檢方則在開庭審理時講述豐田朔彌的犯行。他闖入母校的女廁，躲藏在其中一間，等女子進廁所開始如廁，他將手機鏡頭對準隔壁廁所的門檻上方，偷拍女子內褲和私密處。 更令人髮指的是，他在等待下一個目標時，還利用時間存檔影片、進行剪輯，當時那個女廁空間彷彿是他的領域，對此社會線記者推測，他應該是慣犯。

受害者的心理創傷難以想像。其中一位受害A女表示，沒想到自己會遭到偷拍，從此害怕用公共廁所，擔心浴室或房間會被設置攝影機，也開始恐懼男性，搭電車如果有男子在旁邊會不敢坐。而日網對豐田朔彌印象深刻，他的社群帳號被挖出，發現都是鯊魚相關的貼文，震驚嘆：

「不只是鯊魚狂人還是偷拍狂人」

「長得這麼帥，大學追鯊魚的時候怎麼不追女生」

「丟臉」

「興趣真的很多」。



此外，也有人提及東京海洋大學是國立大學，畢業後還沒有工作太可惜。

【相關圖輯】膽大黨高速婆婆是誰？角色原型來自日本都市傳說 被追會被詛咒嗎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】