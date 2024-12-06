中國遊客「尾隨偷拍日本小學女生」還網上分享影片　當地網友震怒

隨著日本近來觀光復甦，越來越多中國遊客赴日觀光的同時，卻也發生不少爭議事件。近來有位中國男性，擅自尾隨日本小學女生拍片，還擅闖多處公家機關，儘管自辯是想宣揚日本治安良好的一面，卻遭到許多日本網友的砲轟。



根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報道，一位中國男性旅客在山形米澤市，尾隨兩位日本小學生拍攝影片，並一邊在影片裡說：

這就是日本這邊的特色，大白天的，這邊馬路上什麼人也沒有，但是小孩就是兩個，特別安全的感覺是吧。

該遊客還曾擅闖日本市役所、議會等禁區拍攝影片上傳。（YouTube@FNNプライムオンライン）

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接著，這位男性又跟隨一位放學回家途中的小學女生。該小學女生似乎察覺到這位男性，因此加快腳步，但男子依然繼續尾隨著她。這段影片被放上網路後，引起軒然大波，播放次數來到3000萬次左右，還驚動山形縣議會嚴正應對，決定強化相關警戒措施。

目前原影片已經下架，該名男性在打上馬賽克的受訪影片中表示，自己只是想展現日本治安多好，不像在他的家鄉，上下學一定要家長接送，並非有意尾隨小學女生。但這位網友又被發現，他曾經闖入日本的市役所、議會等禁止入內的區域，擅自拍攝影片上傳。

許多日本網友不滿表示：

「偷拍就是犯罪，這種人根本沒必要幫他打格」

「這是在告訴中國人，日本的小孩簡單就能誘拐走吧」

「還擅闖禁止進入地區，應該要逮捕了吧」

「那個感覺可疑跑掉的小女孩很聰明」

「看著這個影片，就知道為什麼中國治安不好。但這位男性可能無法理解吧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】