台人妻遭老爺強姦8次　老公竟不幫　最終因1獸行忍無可忍這樣揭發

台灣蔡姓老爺趁兒子到外地出差，向媳婦進讒言「兒子外面有女人」「快離婚」，並表示一直很愛媳婦，要她當他的女人，還趁她難過時性侵，前後得逞8次。



媳婦向丈夫訴苦，丈夫卻要她別報警，在第8次遭老爺「內射」後，她鼓起勇氣驗傷、報警。

士林地方法院依強制性交罪判蔡4年6月徒刑，台灣高等法院9日駁回蔡和檢方上訴。

每次都沒戴避孕套 告訴老公後對方竟這樣反應（點圖放大閱讀案情細節）：

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媳婦表示，2020年8月13日丈夫到台中出差，家裡只剩她和老爺，老爺卻一直講丈夫的壞話，指丈夫有外遇、心不在她身上，還說他一直很喜歡她。老爺趁她哭泣時，抓、舔胸部，進而性侵。

同年9月4日間，蔡姓老爺共性侵媳婦8次，每次都沒戴避孕套。媳婦說，在第一次遭老爺強暴後便告知丈夫，但丈夫只用貼圖或是無關緊要的話來敷衍，還說老爺之前曾被關過，若報警恐會被關得更久。媳婦擔心丈夫生氣、離婚，不敢對外求援。

蔡姓老爺駁稱兩人是合意性交，且媳婦有一次洗完澡後還裸體問他：「知不知道我的屁股很翹？」他猜疑是否有動豐臀手術，媳婦還抓他的手要他摸看看。老爺說，媳婦可能是不滿他匯錢給兒子，讓兒子在外頭養女兒而心生不滿。

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法院調查，媳婦曾傳「爸爸剛剛強暴我，我好痛苦」、「我想跟你說話，不然我要崩潰了」、「打給我好嗎」、「老公」、「為什麼不能打給你？」、「求求你接我電話」等訊息給丈夫，但丈夫認為妻子是想引起她的注意，覺得這種事情不太可能發生。

士林地院認定蔡犯8次強制性交罪，且下手對象還是媳婦，罔顧人倫，考量他過去有賭博、妨害兵役、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、不能安全駕駛致交通危險罪等前科，判他4年6月徒刑。

檢察官和蔡姓老爺都不服一審判決，上訴二審。高院認為蔡雖矢口否認，但媳婦的證述前後一致，也有補強證據，她確實有被害者常見的創傷情緒反應，認定蔡犯案。

高院考量蔡的犯案過程沒對媳婦造成其他傷勢，也在審理時當庭向媳婦表達歉意，一審的量刑並無不當，衡酌這8次行為時間接近，犯罪手法和受侵害的都是媳婦，認為定應執行4年6月徒刑妥適，應該維持。

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