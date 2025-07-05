32歲韓團男偶像驚爆車禍就醫 搭的士發生車禍 韓媒曝光現況
撰文：聯合新聞網
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WINNER成員宋旻浩驚傳出車禍就醫，不過消息隔近3周才經韓媒曝光。
據韓媒《每日經濟》4日報導，宋旻浩上個月（6月）14日搭乘的士行經首爾市城東區答十里站附近時，發生交通意外，雖然當時事故規模不大，但為預防可能出現的後遺症，宋旻浩選擇就醫檢查。
宋旻浩2014年以男團WINNER身分出道，也曾於《Show Me The Money 10》中拿下亞軍，除了樂壇表現，在綜藝節目《新西遊記》也表現亮眼，但服役時卻爆出常曠職、未正常出勤「服役態度」爭議，更因此遭調查。
他自2023年3月起於首爾麻浦區設施管理公團服役，同年3月轉任麻浦居民福利設施，並於去年12月退伍。然而，他臨近退伍前被爆出在服役期間多次未正常出勤，引發爭議。
根據警方調查，他在接受問訊時大致承認於服役期間離開工作崗位。該案於5月22日被不拘留狀態下移交至首爾西部地方檢察廳。
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此外，WINNER將於7月26、27日在首爾奧林匹克公園舉辦演唱會，不過這次演出為姜昇潤、金秦禹、李昇勳三人登台，宋旻浩早前已確定會不參與演出。
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