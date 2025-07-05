32歲韓團男偶像驚爆車禍就醫　搭的士發生車禍　韓媒曝光現況

WINNER成員宋旻浩驚傳出車禍就醫，不過消息隔近3周才經韓媒曝光。



據韓媒《每日經濟》4日報導，宋旻浩上個月（6月）14日搭乘的士行經首爾市城東區答十里站附近時，發生交通意外，雖然當時事故規模不大，但為預防可能出現的後遺症，宋旻浩選擇就醫檢查。

WINNER成員宋旻浩驚傳出車禍就醫（IG@realllllmino）

宋旻浩2014年以男團WINNER身分出道，也曾於《Show Me The Money 10》中拿下亞軍，除了樂壇表現，在綜藝節目《新西遊記》也表現亮眼，但服役時卻爆出常曠職、未正常出勤「服役態度」爭議，更因此遭調查。

他自2023年3月起於首爾麻浦區設施管理公團服役，同年3月轉任麻浦居民福利設施，並於去年12月退伍。然而，他臨近退伍前被爆出在服役期間多次未正常出勤，引發爭議。

根據警方調查，他在接受問訊時大致承認於服役期間離開工作崗位。該案於5月22日被不拘留狀態下移交至首爾西部地方檢察廳。

【圖輯】點擊瀏覽更多WINNER宋旻浩靚仔相

+ 18

此外，WINNER將於7月26、27日在首爾奧林匹克公園舉辦演唱會，不過這次演出為姜昇潤、金秦禹、李昇勳三人登台，宋旻浩早前已確定會不參與演出。

【相關文章】前男團成員出庭認性侵 與友合力執屍強姦中國醉娃 被求刑7年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

宋旻浩退伍倒數D社爆「出勤造假」 公司回應：休假按規定使用

宋旻浩當兵被質疑出勤造假...負責人澄清「都按規定」 洩他狀態不佳住院治療

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】