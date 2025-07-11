Disney+2025上半年日韓劇+動畫排行：進擊的巨人/狂醫魔徒/寶物島

連知名韓星金多美都難比？「Disney+2025上半年日韓劇」聲量排行出爐！你心中的愛劇有上榜嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查Disney+上半年日韓劇網路聲量，前三名竟都是日本動畫奪下。



從巨人打鬥、外星人的超自然話題到怪獸出沒，今年上半年不只動畫全面壓境，連韓劇都難敵這波動漫狂潮。究竟這三部人氣作品話題聲量為何能屢創新高？今天帶一次回顧！

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 26

《劇場版「進擊的巨人」》壓倒性勝利 網路聲量逾3萬筆

人氣動畫《進擊的巨人》於今年1月3日推出《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》，時隔動畫完結1年，劇場版上映前後造成轟動，不僅延續動畫10年來的熱度，也因為完結篇情節震撼，掀起粉絲情緒共鳴，截至4月，台灣總票房突破1.42億台幣。

隨著話題燒進各大社群平台，影迷將焦點轉移到「電影周邊」，今年第一波聲量高峰出現在1月中旬高達9,588筆，聚焦討論前3週特典等周邊；而各影城釋出消息「劇場版將推出4DX、MX4D版本」帶來第二波高峰，網路聲量逾3千筆。

動畫《進擊的巨人》一播出就被封為神作，劇場版登場除了這兩波聲量高峰，討論度就像巨人一樣，一路狂奔、停不下來！台灣木棉花官方，自上映起陸續釋出多達近十種限定贈品，包括原畫複製簽名板、迷你插畫、視覺卡片、明信片與資料夾等，成功炒熱影迷的二刷、三刷動機，半年累積聲量高達35,123筆，不僅穩居2025年上半年動畫討論榜首，更可說是年度現象級作品。

Disney+2025上半年日韓劇+動畫排行。（網路溫度計DailyView授權使用）

《膽大黨》熱度持續！第二季7/4上映

日本動畫《膽大黨》從去（2024）年底開播後，雖然不是那種一上映就炸裂的類型，但靠著新穎題材和角色個性鮮明，默默累積話題，今年整體表現可以說是「慢熱、長紅」。今年討論則聚焦在：

「UNIQLO聯名衣」、

「賴清德勉勵畢業生」。



【相關圖輯】《膽大黨》5大賣點 勢成我英/咒術/鬼滅後Jump系新台柱（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

日本服飾品牌「UNIQLO」於2月3日宣布與《膽大黨》聯名，以「綾瀨桃」、「高倉健」等人氣角色作為設計，推出獨家UT系列，超百搭的樣式，引起粉絲關注與社群熱議。更有趣的是連賴清德都出來講話！賴清德在畢業季勉勵時，引用《膽大黨》金句鼓勵畢業生，使劇中名場面再掀話題，網友笑說：

「賴清德根本動漫控吧！還有什麼是他不知道的？」



而隨著第二季在7月4日播出，6月的聲量也持續升溫，上半年累積聲量已經衝到20,598筆。

《怪獸八號》動畫版開播！原著漫畫神助攻

2025上半年Disney+網路聲量排行榜第三名，由日本超人氣作品《怪獸八號》奪下。這部作品自2020年在《Jump》週刊連載以來，以熱血怪獸題材、滂礡戰鬥場面迅速圈粉，堪稱近年王道漫畫中的代表作之一。

【相關圖輯】Netflix改版懶人包「導入AI技術」新增垂直影片推薦功能似TikTok（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

雖然《怪獸八號》去年已成功改編成動畫，但話題度並不高，直到今年4至6月才迎來聲量爆發，源自漫畫版無預警宣布「距離最終回只剩下2話」這一震撼彈來自第127話的結尾，當時官方直接公開：「下次更新為6月20日，距離完結僅剩2話」，讓無數粉絲感到錯愕「結束在美好時間點總是比硬拖到爛尾好」、「好捨不得」；但也帶來不少負面討論：

「明顯掰不下去了」

「後面無聊到爆」。



受到漫畫完結話題帶動，《怪獸八號》動畫版聲量在短短幾週內急速上漲，截至6月底已累積14,031筆網路聲量。從這波反應也看出，相較動畫，粉絲對原著漫畫的關注與喜愛更為強烈。

《狂醫魔徒》朴恩斌顛覆你想像！劇情、演技網狂讚

韓國驚悚醫療劇《狂醫魔徒》自3月19日播出後討論集中在3至4月，除了霸榜台韓Disney+，4月底的結局更迎來IMDb 9.4高分表現！劇情講述天才神經外科醫生鄭世玉，因對手術的極度狂熱、追求完美，與恩師崔德熙產生理念衝突，最終被吊銷醫生執照，淪為黑市非法醫生，劇情峰迴路轉，結局充滿張力。

此部劇一大亮點在女主角朴恩斌擺脫《非常律師禹英禑》的形象，讓網友狂讚「差點認不出來是她！很會演」、「敲碗第二季播出」、「劇情很瘋，演員演技很傳神」。雖然網路聲量排名第四，與第三名懸殊將近一萬筆聲量，但憑藉瘋到讓人停不下來的劇情和演員神演技，還是被不少觀眾封為「本季最猛韓劇」！

【相關圖輯】魷魚遊戲3結局｜決戰3大遊戲贏家竟是「他」奧斯卡影后驚喜現身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

起得像神劇結局卻像鬧劇？《寶物島》男主朴炯植「登」大人

韓劇《寶物島》以政治陰謀與財務危機為題材，2月21日首播收視就高達8.1%，登上Disney+台灣觀看數冠軍。

第一、二集劇情超大尺度「浴缸共浴」、「床上激吻」，聚焦討論男主角朴炯植「長大了」，這也使2月開播成為聲量最高的月份，網評「無敵好看」、「被女主的演技驚艷到」、「辛苦一周工作只為六日《寶物島》」。第二波高峰出現在4月13日，《寶物島》迎來大結局，卻沒能延續開局熱度，劇情走向遭到不少觀眾吐槽，批評聲浪不斷：

「這部改為爛尾島吧，明明是復仇劇，完全看不出復仇在哪」

「看到最後...我到底看了什麼啊？」

「結局好瞎，拍續集的話還有人要看嗎…」



【相關圖輯】2025上半年陸劇排行榜：難哄/蠻好的人生/折腰/藏海傳/國色芳華（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 67

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年01月01日至2025年06月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Disney＋日韓劇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



延伸閱讀：

咕咕嘎嘎gugugaga是什麽迷因？《Kpop獵魔女團》Baby一句台詞圈粉無數

暗黑版哆啦A夢《章魚嗶的原罪》首播掀熱議 溫腥又致鬱？它是限制級！

《名偵探柯南：獨眼的殘像》熱潮席捲台日！六週電影特典、主題咖啡廳、黑衣人雪糕全整理

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】