五月天演唱會剛合體　F4朱孝天再發「統一」言論：台灣就是一個省

近期，台灣藝人F4成員朱孝天在直播中稱，很希望趕快統一，「我一直覺得台灣就是一個省」，引發關注。



朱孝天在直播中稱，自己從小生長在台灣時，台灣就叫做「台灣省」，自己一直覺得台灣就是一個省。90年代初他與父親到廣州上海，但並未有太多感觸，直到20歲都不知道內地的情況。

朱孝天說，隨著事件的推移，他的許多觀念發生了變化，「我來到這里生活和工作之後，許多美好的事物開始出現，遇到了很多好人，最重要的是還能吃到很多好吃的東西。」

2010年左右，他剛到杭州時便覺得「這個地方特別好，吃的也好，用的也好」，繼而開始懷疑小時候被灌輸的思維。朱孝天說，「我開始主動思考，發現西溪濕地明明很美，杭州人也很友善。我還認識了像江南兔子姐姐，聊得很開心的杭州朋友。那時我忍不住想：難道我之前被騙了嗎？」

朱孝天表示，經過那次之後，他決定自己去體會，而現在已沒有當初的想法，「我真的是很希望趕快統一。」

公開資料顯示，朱孝天出生於1979年1月15日，是演員、歌手，亦曾是組合F4的成員之一。近期，F4在五月天台北場驚喜合體，朱孝天旋即舉辦個人演唱會，言承旭、吳建豪、周渝民也送花支持，花籃卡片上寫著：「祝孝天，演出順利，對了，唱完記得歸巢喔。」粉絲忍不住猜測，是否暗示F4有機會於鳥巢場再度同框，引發一陣熱烈討論。

這已非朱孝天首次表達「統一」言論。2021年時，朱孝天就曾在微博發長文表達自己的立場，稱「落葉何時能歸根」，「我是相當希望兩岸能趕快統一。除了歸屬感，更多的是希望內地的朋友們，可以更方便地去了解我的出生地台灣，希望的是我跟我愛的人能拿著一樣的證件走遍天下。」他希望自己有生之年這些願望能夠實現。