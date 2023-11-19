KTV開錯包廂與3惡煞衝突　下樓相遇被斬　23歲馬國留學生慘死台灣

台灣基隆兩名男子日前到KTV歡唱後，到便利店購物與人肩膀碰撞起衝突，對方竟然拿刀砍人，造成馬來西亞籍的台灣海洋大學陳姓大學生搶救3天後，傷重不治，警方已追緝3名惡煞到案說明。



台灣基隆市第一分局表示，全案發生在11月15日，死者是23歲、馬來西亞籍，就讀台灣海洋大學的陳姓男大生，當天他跟24歲顏姓男子到KTV飲酒唱歌，當時已經跟26歲陳男、22歲林男跟18歲張男，因為包廂開錯門的關係有口角，而陳姓男大生跟顏男唱到凌晨結束離開，經過KTV旁的藥局前，又跟26歲陳男等3人「擦肩碰撞」。

按圖看事發經過！

二度的摩擦讓雙方當場爆發口角，此時26歲陳男、林男及張男涉嫌持隨身的折疊刀砍傷陳姓男大生和顏男，陳姓男大生大腿動脈被割傷，大量出血送醫搶救，忠二路派出所獲報後到場時，林男等人已經逃離現場，當下即調閱監視器展開追緝，最後仍將26歲陳男等3人逮到，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

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而台灣基隆地檢署也迅速做出處置，將26歲陳男收押、22歲林男跟18歲張男限制住居，陳姓大學生則因傷勢過重其後宣告不治，台灣基隆市政府發言人余治明表示，強力譴責暴力傷害行為，市警局也於第一時間啟動犯罪被害人關懷協助機制，通知犯罪被害人保護協會到場，指派專責幹部提供家屬法律與其他必要之協助，陳姓大學生的母親跟姊姊搭機來台後，警方也也派員慰問，並提供犯罪被害者保護協會的資源跟協助，全案已報請地檢署相驗，並協助家屬處理後續事宜。

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