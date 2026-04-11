鄭麗文訪陸｜中國最美保鏢貼身護衛成焦點？保護法國第一夫人走紅

鄭麗文此趟大陸行，全程有一名貼身隨扈守護引發網民熱議，有網民指便是被譽為「中國第一女保鏢」的嚴月霞，不過也網民認為對比照片後認為該女保鏢與嚴月霞不太相似。



據此前報道，嚴月霞出身河南洛陽武術世家，自幼習武，是少林俗家弟子，精通散打、擒拿、格鬥和反偵察，曾創下一人擊敗五名日本空手道冠軍的傳奇戰績，她在2025年因為近身保護法國第一夫人訪華而爆紅，被封為「中國最美保鏢」。



有網民指出，鄭麗文此次參訪，隨行的保鏢是嚴月霞（左二）。（國民黨供圖）

有網民指出，鄭麗文此次參訪，隨行的保鏢是嚴月霞。

有網民指出，鄭麗文此次參訪，隨行的保鏢是嚴月霞。

工作時的嚴月霞眼神銳利、表情嚴肅，曾受過大陸外交部禮賓訓練。自2023年起護衛敘利亞總統夫人，後續又先後擔任泰國總理和法國第一夫人的貼身隨扈。這次她全程守護鄭麗文，成為此行最受關注的幕後守護者。

中國最美女保鏢全程保護法國第一夫人布麗吉特。（微博@空天礪劍）

據百度資料顯示，嚴月霞被指師承少林外家拳法，具備近身防護能力，曾被列為國家級保鑣。過去亦曾多次參與重要外賓來訪的維安工作，包括2023年9月敘利亞總統夫人訪華期間擔任貼身保鏢，以及2025年2月泰國總理佩通坦訪華維安任務。同年，她也曾參與法國第一夫人碧姬．馬克宏訪華期間的安全維護工作，相關任務皆順利完成。

《極目新聞》報道，2025年2月4日，時任泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）訪華。該年2月9日，佩通坦在個人社交平台發表影片，稱感謝中國最美女保鏢一路的付出，期待未來能在更多場合相見，還稱讚她英姿颯爽又專業。

近身保護馬克龍夫人再惹關注 網民揭最美女保鑣「嚴月霞」非真名