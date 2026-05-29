馬英九基金會提告2前任執行長　蕭旭岑：若有不法辭國民黨副主席

馬英九日前指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑與王光慈涉及背信、侵佔等案件，引爆台北政壇話題。馬英九基金會今（29）日發表聲明表示，已正式委請律師向台灣士林地方檢察署對蕭旭岑與王光慈2人提起刑事告訴，盼由司法機關依法釐清事實與責任。



綜合台媒報道，馬英九基金會表示，基於維護基金會權益、公益資產及社會信賴，已於29日上午委由律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向士林地檢署提起刑事告訴。基金會指出，自成立以來始終秉持公益宗旨，所管理資源皆關乎公共信賴與公益使命，因此必須依法、透明且審慎處理。

聲明表示，由於案件已進入司法程序，現階段不便就相關細節進一步說明，後續將全力配合司法調查，也盼外界尊重司法程序，靜待司法機關查明真相。

近期因馬英九基金會財務風波，前執行長蕭旭岑透露「馬英九忘記了很多事」，其妻子周美青與大姊馬以南隨後發表聲明，委請馬以南全權處理日後醫療與照護事宜，引發外界對馬英九記憶衰退或失智疑雲的廣泛討論。（VCG）

對於遭提告一事，蕭旭岑隨後受訪表示感到非常遺憾，並強調自己從未拿過任何不應該拿的錢。蕭旭岑強調「沒有拿任何一分不應該拿的錢」，就讓司法還他清白公道。

同時，蕭旭岑進一步表示，如果未來司法調查證實有任何不法行為，他願意辭去中國國民黨副主席職務。

但針對基金會提告程序，蕭旭岑也提出疑問。他指出，新北市政府先前要求馬英九基金會召開董事會釐清相關爭議，因此他認為應盡速召開董事會。蕭旭岑表示，他不清楚基金會董事會是否已完成相關決議，也不了解此次提告究竟代表董事會立場還是個人行為，因此仍須進一步了解相關程序。「馬英九基金會的董事會如果還沒有決議的話，要怎麼送司法？是告發還是用自訴我並不清楚，但就正面以對。」

蕭旭岑強調，自己一生「清清白白、坦坦蕩蕩」，面對指控將勇敢面對，並向相關單位說明，「我對得起馬英九」。

馬英九基金會5月29日正式對兩人提出背信、侵佔等刑事告訴。蕭旭岑對此回應表示一生清白，一切交由司法公道。（張鈞凱攝）

隨後談及事件對個人與家人的衝擊時，蕭旭岑坦言，這對家人、親友以及他個人而言都是重大打擊，直言「這件事情其實是一個悲劇」，但既然已進入司法程序，就應該依照法律程序處理，清者自清。

馬英九及夫人周美青。（資料圖片）

蕭旭岑受訪時也向台媒提及馬英九目前正涉及台北地方法院輔助宣告程序，認為此事同樣是事件的重要背景之一。他表示，自己最初介入相關事務的原則與堅持，就是希望保護馬英九，因此未來無論事件如何發展，最關心的仍是馬英九的照顧問題，希望馬英九不要再受到刺激，「這件事情傷害最深的是馬英九」。

蕭旭岑表示，明明知道馬英九的狀況是如何，明知道馬英九個人的不管是判斷力或是對一些事情的看法也許不同以往了，可是還是要讓馬英九持續地提刀往前衝，這是非常不道德的。