以馬英九之名的公共倫理詰問

馬英九基金會的內部風暴，表面上圍繞財務紀律與幕僚誠信展開，但過去一周裡，隨著他的夫人周美青與胞姐馬以南聲請「輔助宣告」，事件已轉向更敏感、也更令人不忍的層面：一位曾深刻牽動兩岸風雲的卸任領導人，他的健康狀況、實質授權與代理發言，究竟應被視為私人領域，還是公共事務？



這場風波最初源於馬英九文教基金會內部人事與財務爭議。前執行長蕭旭岑、王光慈離職後被指涉財務紀律問題，馬英九方面主張賬務與捐款流向有疑點，但董事會三人調查小組認定，現有證據不足以證明兩人違規。

爭議未平息，反而牽扯出基金會治理權、董事會合法性與幕僚授權問題。馬家人向法院聲請輔助宣告後，事件更轉向馬英九健康、照護與公共發言代表性的敏感議題。

必須理解，法律上的「輔助宣告」是當事人在自我表達意願或理解他人意願的能力不足時的權益保護，絕不等於醫療上的失智診斷；台北地方法院目前僅屬收案階段，尚未作出實質裁定。馬英九本人也透過手寫信與影像發聲，駁斥失智傳聞，強調日常生活一如往昔，因此在有明確醫療鑒定結論前，外界自然不宜對馬英九的精神狀況妄加揣測。

馬英九及夫人周美青。（資料圖片）

然而，馬英九不是一般退休長者。身為台灣前總統，他卸任後仍持續活躍於兩岸舞台，不論近年率團赴大陸交流，還是在關鍵節點發表政治看法，他的行程、講稿與新聞稿，都被台北、北京與華盛頓放進各自的政治雷達中解讀。也正因如此，馬英九之名從來不是普通署名，而是帶有歷史重量與政治信號的公共符號。

這宗事件真正影響公眾利益的，是當政治巨人的身心狀態出現變數，究竟該由誰來掌握他的代理話語權？那些以「馬英九」為名的路線與表態，究竟是他本人在清楚狀態下願意承擔的歷史意志，還是幕僚、家族或基金會團隊過濾包裝後的產物？

台灣作家張若彤近日披露的「馬習會十周年研討會」風波，使這宗爭議更加尖銳。

張若彤5月24日在臉書爆料，指2025年馬英九缺席這場活動並非官方宣稱的感冒，而是馬英九根本不知情。馬辦內部群組對話記錄更顯示，王光慈涉嫌刻意隱瞞消息，不讓馬英九出席研討會，引發外界質疑基金會過去以馬英九之名發表的政治表態，是否皆經他授權。

2015年11月7日，習近平和馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。（Getty）

馬英九基金會現任執行長戴遐齡與前國安會秘書長金溥聰5月25日進一步指控，蕭旭岑與王光慈多次瞞著馬英九前往大陸，馬英九往往是看新聞才得知行程。金溥聰更指控蕭旭岑，以國民黨副主席身份赴陸出席國共智庫論壇時，與活動無關的王光慈也擅自挪用馬英九基金會經費赴陸。

對此，蕭旭岑強烈反駁，強調赴陸行程皆有向馬英九報告，且媒體均有報道，斥責相關指控為惡意抹黑。

雙方至今各執一詞，但當事件進一步牽涉複雜的兩岸議題，除了影響台灣內部政治分歧、北京對台敘事、華盛頓對台海風險的判斷，也牽涉馬英九本人長期建構的歷史定位。

如果授權邊界模糊，馬英九的兩岸資產就可能從個人政治遺產，變成旁人可以爭奪、詮釋甚至挪用的符號資源。那既傷害公共討論的誠信，也傷害馬英九本人晚年的尊嚴。

這樣的瑕疵未必來自惡意。它可能來自幕僚長期代為處理一切，來自支持者希望延續政治象徵，來自基金會組織慣性，也可能來自政治陣營仍需要「馬英九」這個名字。但無論動機如何，只要公共人物的真實意志無法被清楚辨認，而他的政治身份仍被高頻使用，社會就有理由感到不安。

2024年1月7日，國民黨造勢大會，馬英九致詞。（李崇威攝）

國際政治史上，暮年領袖的政治尊嚴與公共知情權之間，也常有拉鋸。美國前總統列根在1994年通過公開信坦承罹患阿茲海默症，希望社會更理解這個疾病，將一己之病轉化為公共教育；英國前首相戴卓爾夫人出現記憶衰退跡象後，也聽從醫囑逐漸淡出公開場合。

馬英九的情況當然不能與雷根和柴契爾夫人簡單類比。每個人的身體狀態、家庭關係、政治環境都不同。但這些前例至少反映出，當政治人物走入暮年，身體、心智或對公共事務的承載力出現變化時，最體面的安排，未必是繼續把他留在政治現場，而是讓他的名字不再被旁人任意使用。

曾經站在權力最頂端的人，晚年不該再被任何一方推回政治前線消耗。成熟社會最低限度的誠實，是仍能檢驗他的公共角色，也願意讓他從政治爭奪中體面退場。

馬英九的身心狀況，終究要由醫療專業判斷；基金會財務疑點，也應交由司法程式釐清。但更重要的是，日後凡以馬英九之名發出的政治表態，尤其涉及兩岸高度敏感的議題，都應讓外界看得見清楚的授權邊界。否則，社會無從確認那個仍在政治場域被反覆使用的名字，是否真的代表他清楚、自由、完整的意志。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

