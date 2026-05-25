馬英九基金會內鬥升級　蕭旭岑赴北京見宋濤「馬英九不知情」

馬英九基金會財務爭議持續延燒，馬英九委任國安會前秘書長金溥聰等人今（25）日召開記者會，針對基金會前執行長蕭旭岑與負責財務的王光慈涉違反財政紀律爭議提出進一步說明，除指控基金會成員涉及收受捐款未依規定入帳外，更質疑有人在接受財務調查時對會計師作出不實陳述。金溥聰等人同時拋出新的政治爭議，指蕭旭岑在接任國民黨副主席後，曾赴中國大陸拜會國台辦主任宋濤，而馬英九對此「完全不知情」。



金溥聰等人今（25）日召開記者會，說明基金會掌握的相關事證。受委託律師黃翊華表示，在調查過程中，確實發現基金會成員「有未將收受捐款依規定入帳的情形」，「更有在面對會計師就財務事項詢問時，做出不實陳述的行為」。

馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明相關事證。金溥聰提出蕭旭岑接受台商捐款的照片，質疑蕭旭岑違反財政紀律。（資料照片）

不過，基金會三人調查小組24日才完成調查報告，指出「並無具體及確切的客觀證據得以證明蕭旭岑、王光慈二人有私吞財物之情事」，並稱蕭旭岑未經手基金會財務，而王光慈提出的帳務紀錄與憑據完整，多可證明遭指控的現金用途與馬英九、機要及隨扈等公務用途有關，因此「無法證明蕭旭岑、王光慈兩人確有違反財政紀律之情」。

然而，馬英九基金會執行長戴遐齡在記者會上表示，蕭旭岑、王光慈涉嫌違反侵佔背信，但調查小組歷時近兩個月調查，「不但沒有逐一約詢、調查的方向亦偏離法律要件，而最後提出的調查結果和基金會掌握的具體事證亦差距過大，讓馬英九完全無法接受」。

戴遐齡並將爭議延伸至政治層面。她出示照片指出，去年國民黨宣布由蕭旭岑擔任副主席後，蕭隨即以國民黨副主席身份赴中國大陸拜會國台辦主任宋濤，同行者包括王光慈，以及基金會董事薛香川、李德維等人。

戴遐齡表示，馬英九對此事完全不知情，不得不懷疑三人小組是否有基於私人情誼或特定目的有包庇蕭旭岑、王光慈兩人的嫌疑。

黃翊華則指出，若財團法人成員對外收受捐款，但未依規定入帳，反而自行挪用或處分，便可能涉及刑事責任，「就有構成刑法上背信或公益侵佔的嫌疑」。

他表示，調查過程中，確實發現基金會成員「在外收受不明捐款，卻未依規定入帳，也未向董事會報告」。

蕭旭岑表示，任何想要利用馬英九，企圖以不實資訊對他造成傷害的人，他一定採取法律行動。（張鈞凱攝，資料照片）

黃翊華進一步表示，財團法人財務報表依法須向主管機關核備，若內容不實，可能影響主管機關查核正確性，甚至涉及使公務人員登載不實。他強調，相關調查及證人詢問皆已告知全程錄音錄影，且馬英九、戴遐齡與金溥聰全程在場，相關證據均可供查核。

另一方面，基金會簽證會計師、誠品會計師事務所台北所所長周志誠則點出年終獎金發放異常。

周志誠表示，他自2018年基金會成立以來便擔任簽證會計師。經查，2018年至2024年間，基金會年終獎金皆以匯款轉帳方式發放，且均有向國稅局申報薪資所得，相關資金流向均可核實。但2025年度年終獎金查核時，基金會內部同仁告知，今年2月10日尾牙時，王光慈是以現金方式發放年終獎金。

周志誠表示，從查核結果來看，基金會銀行帳戶「確實沒有支付年終獎金的紀錄」，帳上也未見相關資金來源紀錄，且年終獎金發放本身亦無書面紀錄。他表示，「對於現金來源為何，留待王光慈進一步說明，才能釐清真相。」

目前蕭旭岑與王光慈方面尚未就上述指控作出進一步公開回應。這場原本被視為基金會內部財務爭議的風波，如今已牽動馬英九核心幕僚圈、國民黨高層人脈，甚至延伸至兩岸政治互動，爭議仍在持續擴大。