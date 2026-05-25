馬英九基金會前CEO懼怕馬英九｢躲廁所鑽桌底｣？蕭旭岑：掐脖創傷

馬英九基金會爭議持續延燒，相關人士公開說法進一步升高雙方衝突。前台灣國安會秘書長金溥聰今（25）日在記者會上指稱，馬英九基金會前執行長王光慈長期刻意避見馬英九，不僅一年僅與馬英九接觸5次，甚至曾躲進廁所、茶水間，還有一次直接躲到辦公桌底下。對此，國民黨副主席蕭旭岑反駁稱，王光慈因身心受創，「看到馬英九就會發抖」。



綜合台媒報道，金溥聰在記者會上表示，外界流傳王光慈長期辛苦照顧馬英九的說法，與實際情況存在很大落差。他指出，馬英九辦公室與馬英九基金會位於同一樓層，但過去一年間，王光慈卻長期躲避與馬英九接觸。

金溥聰稱，王光慈曾交代同事，如果馬英九找她，就回應「不在」，即使馬英九透過分機聯繫，也會刻意不接電話。

金溥聰表示，馬英九有時特地走到基金會辦公室，王光慈便躲進廁所或茶水間，「有次來不及躲，直接躲在辦公桌底下」，形容這種行為「令人匪夷所思」。

馬英九的健康狀況近期因基金會內部的財務風波而備受關注。（資料圖片）

金溥聰還指出，王光慈早在去年11月7日便宣布，要在今年5月20日提前終止馬英九辦公室租約及租車合約，「等於是要把馬英九給送回家」。

金溥聰續稱，王光慈原本規劃讓馬英九轉任榮譽董事長，並由基金會董事薛香川接任董事長。有同仁詢問是否應先與馬家人商量，王光慈當時回應「再說」。

此外，金溥聰也提到，王光慈曾被檢舉涉及霸凌問題，但表示該事項與基金會財政紀律爭議無關，因此未進一步說明。

對此，曾任馬英九基金會執行長，現任國民黨副主席蕭旭岑做出反擊，指金溥聰說法斷章取義，並對辦公室租約爭議提出不同解釋。蕭旭岑表示，辦公室解約是因醫師建議馬英九不宜再參與公開活動，相關安排也已與馬家人討論過。

蕭旭岑表示，醫生建議馬英九不能再有公開活動，王光慈已經跟馬家人討論過不能再露面，「這樣有錯嗎？金溥聰完全不知道前因後果」。

對於王光慈避見馬英九一事，蕭旭岑表示，原因在於王光慈此前在中國大陸發生「掐脖事件」後，身心受到創傷，「看到馬英九就會發抖。」

蕭旭岑強調，馬家人已向法院提出輔助宣告，希望馬英九能夠休息，質疑外界將相關安排解讀為架空馬英九並不公平。蕭旭岑痛批金溥聰「縱容謊言持續，挑撥馬家感情，敗壞社會信任，讓馬英九形象被掏空，人神共憤」，並指馬英九基金會代理執行長戴遐齡也「助紂為虐」。

馬英九基金會內鬥爭越演越烈，面對金溥聰的抨擊，蕭旭岑稱馬英九過去曾多次向他抱怨，指金溥聰多年來做了很多馬不知道的事情，但馬英九現在都忘了。（張鈞凱攝，資料照片）

此外，針對外界關注的「掐脖事件」，金溥聰在25日的記者會上亦提出不同版本說法。他表示，曾向當時隨行人員了解情況，稱馬英九當時確實情緒激動、提高音量質問「妳為什麼不聽我的話！」

但金溥聰否認有肢體衝突，指王光慈過去長期躲避馬英九，雙方積累不少情緒，因此現場氣氛緊張，「讓大家訝異不像平常的馬英九」，但強調「他連罵人都沒有，怎麼會去掐脖子呢？」