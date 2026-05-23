馬英九被爆訪陸時不滿名牌字體打人　馬英九基金會：僅質問沒動手

馬英九基金會因牽涉「財政紀律」案風波不斷，馬英九傳出健康亮紅燈更出現「失智」的傳聞，妻子周美青、大姐馬以南5月21日發聲明盼馬英九真正退休，安享餘年；馬英九22日下午則手寫聲明稿、並拍長達14分鐘影片用毛筆寫名字，親自駁斥「失智」傳言。



但據台媒《中國時報》報道，馬英九的身體狀況在2025年6月就已經亮起紅燈；當時他率團出席中國大陸舉辦的海峽論壇，在其中一場晚宴上，馬英九因為宴會桌上印有「英」字的字體而當場情緒失控、破口大罵。報道指，在前往機場的路上，馬英九的情緒激動，甚至在車上動手掐馬辦副執行長王光慈的脖子，事件發生後，馬英九辦公室與中國大陸官方都對此下達了封口令。



針對該篇報道，馬英九基金會今（23）日發出聲明稿，證實馬英九招待訪問團成員的宴會桌上，所擺名牌上的「馬英九」三個字，採用的字體不對而有所不滿，但他並未「大鬧現場及罵人」。

馬英九稱，當時自己的確對名牌字體不滿，但絕不會為此大鬧甚至動手，基金會也喊話媒體向王光慈查證，以免有心人士人刻意誤導。

此期據《香港01》2024年報道，馬英九訪陸時於北京大學座談會時，他讚揚名牌上的「英」字，用的是一點而非一捺，終於「寫正確了」，可見得馬英九對於名牌和字體的在意。

馬英九的眼淚與執念︱記者手記

馬英九2024年到訪北京大學，他在座談會的簡短致詞中盛讚北大把他的名字寫對了，「我這個名字，只有你們『英』字是寫對的，因為那個不是『捺』，是『點』」。（影片截圖）

針對該篇報道提到，馬英九在搭乘中型巴士前往機場途中，情緒失控又大罵王光慈且「掐捏她的脖子」，車上「所有團員及學生都被嚇到」。

基金會澄清，因為所有學生成員搭乘的是另一輛大型巴士，並未與馬英九同車，更不知車上發生什麼事，因此所謂「所有訪團成員及學生都被嚇到，且為了護馬，馬辦下令封口」的敘述也非事實。

馬英九基金會執行長戴遐齡則指出，為證實此事的真偽，最好的方式就是請媒體向王光慈本人查證，以免有心人士人刻意要誤導社會大衆，引導媒體轉移風向，模糊焦點。

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馬英九傳健康亮紅燈 家屬深夜發聲：盼真正退休安享餘年