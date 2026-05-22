馬英九失智傳聞四起　台媒：大姐馬以南已向法院聲請「輔助宣告」

馬英九基金會因牽涉「財政紀律」案風波不斷，馬英九傳出健康亮紅燈更出現「失智」的傳聞，妻子周美青、大姐馬以南5月21日發聲明盼馬英九真正退休，安享餘年；馬英九22日下午則手寫聲明稿、並拍長達14分鐘影片用毛筆寫名字，親自駁斥「失智」傳言。



不過，台媒《聯合報》則報道指，馬以南5月15日已向台北地方法院遞狀，聲請案由是「輔助宣告」，委任律師為龍毓梅，台北地方法院也於本周收分案。



據了解，申請「輔助宣告」是針對精神障礙或心智能力顯著不足的人，由台灣法院依聲請給予的法律保護，並選出輔助人來協助其進行重要的法律行為。



家人發聲明盼他退休安享餘年 馬英九稱錯愕遺憾：未經我過目同意

馬英九大姐馬以南21日晚間發聲明指出，家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。馬英九妻子周美青也發布書面聲明指出，「為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明。」

馬英九大姐馬以南。（翻攝中時電子報）

馬英九大姐馬以南。（百度百科）

但5月22日馬英九突然發聲明稱家人的聲明沒經過他的同意和過目，他更駁斥失智傳聞，「目前外界謠傳我已失智，我聽了覺得可笑，因為我雖然已76歲，每天依然讀報看書及運動。與過去數十年並無二致。」

隨後馬英九更透過基金會公開多段影片總長達14分鐘，馬英九在片中和他的核心幕僚、前台灣國安會秘書長金溥聰對話，片中可以看到馬英九手寫聲明稿，金溥聰更建議他要親手簽名，馬英九則選了毛筆字寫下簽名．更當場詢問律師「這樣可以證明我沒有失智吧？」

有片｜駁妻姊退休說 76歲馬英九毛筆簽名否認失智：這樣可證明吧

據傳，馬以南本月15日已向法院遞狀聲請監護或輔助宣告。台北地方法院已於本周收案，案件聲請人為「馬以南」，聲請案由是「輔助宣告」。

《聯合報》引述台灣法界人士指出，聲請輔助宣告時程不一定，得看案件複雜度而定，包括本人、關係人等的意見、醫院鑑定的排程，恐花上數個月，法院才能做出裁定。

馬英九傳健康亮紅燈 家屬深夜發聲：盼真正退休安享餘年