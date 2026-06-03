市值逾58億台幣！台中議長張清照靠3隻股票成政壇股王

台股近期強勢站上45000點，政治人物財產申報也隨之成為焦點。根據台灣監察院最新公布的資料，國民黨籍台中市議長張清照以持股與基金合計超過58億元（台幣，下同，約14.5億港元）的財力，超車國民黨立委顏寬恒的34.5億元（約8.6億港元），登上全台政壇「股王」寶座。藍綠議員都直呼他投資真的「很厲害」！



根據台灣監察院廉政專刊第三百期顯示，張清照名下擁有28筆土地、5筆建物，存款超過2.27億元（約0.6億港元），另申報珠寶、古董、字畫等財產總值843萬300元（約210萬港元），並持有3億元（約0.8億港元）債權。

其中最引人矚目的是其在有價證券部分的配置，包括台股環球晶2642.17張、中美晶1萬4050張、朋程5002.32張，還配置大華全短投等債NB（人）基金7650.8單位，與富蘭克林華美中國A股基金8620.7單位。

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有網友根據台灣監察院公開財產申報資料製作「政治人物持股網站」，以1日台股收盤價計算，張清照的環球晶股票在2024年12月以一股384元（約95.8港元）買入，短短半年內飆漲至950元（約237港元），現在市值已高達25.1億元（約6.3億港元）。中美晶同樣在2024年12月買入，當時為一股142元（約35.4港元），現已來到168.5元（約42港元），他持有的1萬多張股票市值達23.84億元（約6億港元）。朋程則在2025年2月買入，現在股價亦漲了14元（約3.5港元），市值達9.3億元（約2.3億港元）。光是這三檔股票，張清照的股票市值在1日當天就衝到58億元新台幣。

張清照的投資成功並非偶然。他畢業於台中市逢甲大學會計系，亦是台中市靜宜大學管理學院碩士，家族經營水泥、瀝青、建築事業，本身就具備深厚的商業背景與生意頭腦。議會同事透露，張清照其實平常很少談論投資話題，也從未推薦過股票，民進黨市議員周永鴻則表示，議長年輕時就有經商經驗，投資能力真的很厲害。

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