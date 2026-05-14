韓股一年翻倍　當地社會彌漫FOMO情緒　投資者為子女買股票成趨勢

在過去1年，韓國股市走勢絕對可以用勢如破竹來形容，累計升幅200%，一度迫近8000點之餘，更跑贏環球多個市場。不過在這個規模高達4.6萬億美元的股市中，狂熱情緒的跡象已隨處可見。當地投資者正借入創紀錄的鉅資，以加大對股票的押注。股市成交量已飆升至歷史新高，日內股價波動幅度達到或超過5%的情況也變得愈發普遍，這使得韓國首爾綜指成為了全球波動性最大的主要股指。



一種「錯失恐懼症」（FOMO）正彌漫在韓國各地的辦公室、午餐室乃至家庭聚會中，這種情緒愈演愈烈，以至於越來越多的投資者開始為自己的子女買入股票。據TossS證券彙編的資料顯示，今年第一季度，韓國18歲以下人群新開證券帳戶數量較去年同期激增近10倍。

韓國股市今早曾高見7991點，最新報7877點，升33點。

圖為面值50000韓圜的紙幣。（Reuters）

巴克萊料韓國央行8月起加息

另一方面，巴克萊銀行的分析師Bum Ki Son表示，韓國央行可能會在8月開始收緊貨幣政策。這位經濟學家預計，韓國央行將採取「預防性」的加息舉措，分別於今年第三季度和第四季度各加息一次，明年第二季度再加息一次，從而使利率從目前的2.50厘提高到3.25厘。

他在一份研究報告中寫道，在第一季度國內生產總值有超出預期的強勁表現之後，韓國央行對經濟增長前景可能更加樂觀了。他還指出，由於中東石油價格衝擊導致總體消費者物價上漲的擔憂加劇，這也可能促使韓國央行傾向於採取預防性的加息措施。