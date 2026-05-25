《富爸爸》作者清崎發文示警：市場崩盤迫在眉睫　黃金白銀將大漲

《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日再次針對金融市場發出警告，稱市場崩盤已迫在眉睫，並預測黃金與白銀價格將大幅飆升，再度引發市場熱議。



清崎22日在社交媒體發文表示，資深市場策略師瑞卡茲（Jim Rickards）認為，黃金價格未來可能升至每盎司10萬美元。他在貼文中寫道：「崩盤迫在眉睫。瑞卡茲認為黃金將漲到10萬美元。目前黃金價格為4500美元。我認為白銀將漲到每盎司200美元，目前白銀價格為75美元」。

羅伯特清崎 (Getty Images)

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瑞卡茲是一名投資銀行家、經濟學家與作家，以對貨幣危機、央行政策及黃金市場的看法聞名。他多年來持續警告主權債務風險，以及貨幣擴張政策對法定貨幣帶來的長期衝擊。

不過，目前外界較廣泛流傳的瑞卡茲預測版本，多半是認為黃金在嚴重貨幣危機下可能升至約1萬美元，因此「10萬美元」更像是這套論述的極端版本。

清崎長期主張持有黃金與比特幣

羅伯特清崎過去多次主張，黃金、白銀與比特幣，是對抗政府債務擴張與貨幣超發下傳統金融工具的替代選擇。此次最新發言也延續他一貫的論調，將貴金屬與他多年來反覆提及的「金融崩盤」論述結合，藉此主張投資人不應只持有與法定貨幣連動的資產。

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