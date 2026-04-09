鄭麗文參訪上海洋山港發表講話：在天空飛的應該是鳥　不是導彈

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸進行到第三日。今日（9日），鄭麗文先參訪上海洋山港，接着前往中國商飛公司參觀，中午出席台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）舉辦的歡迎宴會。



鄭麗文參訪上海洋山港。（鄭麗文facebook）

鄭麗文前往中國商飛公司參觀。（今日海峽）

參訪上海洋山港

綜合《中時新聞網》、《聯合新聞網》等台媒報道，鄭麗文參訪上海洋山港後發表講話，她提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，指出和平是有力量的，相信只要給和平足夠的時間，一切都有可能，並期望此行帶給台灣親朋好友的禮物就是和平。

鄭麗文表示，她來自台灣，是個每天都面向大海的地方，她認為「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」，人類的科技應該是為人類、為地球謀福祉，不應該是自相殘殺、毀滅生態；如今兩岸在經濟、人民教育水平等各項水平都是地球上名列前茅，她希望兩岸能攜手共同合作。

最後她重申，如果能帶一個禮物回去給台灣，希望這份禮物就是「和平」。

宋濤陪同鄭麗文參訪商飛公司。（今日海峽）

參觀商飛公司期間，鄭麗文體驗了座艙座椅。（今日海峽）

宋濤陪同鄭麗文參訪商飛公司

隨後鄭麗文一行參訪商飛公司，期間她體驗了座艙座椅，國台辦主任宋濤與商飛公司董事長賀東風親自陪同。

據了解，商飛公司是中國大陸研製大型民航機的國有企業，一般很少對外公開，主要代表產品為 ARJ21 支線客機、C919 中短程幹線客機及正在研發的 C929 寬體客機。

中午會台商：台灣要興旺需要兩岸和平

鄭麗文中午在上海浦東東郊賓館與大陸台企聯餐敘，現場有近300名台商與會。鄭麗文表示，中國國民黨立足台灣，台商台胞來自台灣，都希望能夠讓台灣越來越興旺，而這個前提就是需要兩岸和平，因為唯有和平才能興台。

鄭麗文表示，國民黨主張兩岸的敵對狀態要結束，要用善意來代替對抗，用對話取代對立，讓兩岸年輕人多互動、多交流、多交朋友，讓兩岸產業更深度對接。國民黨會持續努力，讓台商朋友有一個安心從事兩岸交流、台灣人民安居樂業、兩岸也可以和平發展的環境。

鄭麗文說，國民黨推動兩岸關係正常化、全面的和解，長期深耕大陸市場的台商是國民黨所關注、重視的。

據了解，鄭麗文今日下午轉往北京，外界眾所矚目的「習鄭會」預計10日登場。