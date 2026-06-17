台女和男友吵架賭氣喝半瓶蓋農藥 入院時還在笑 不到一日即喪命
撰文：中天新聞網
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台灣重症科醫師黃軒發文分享一個案例，某年端午節，一名19歲女子與男友吵架，一氣之下竟喝下半瓶蓋「巴拉刈」（百草枯）農藥，掛急診時還在笑，結果不到24小時就喪命。
黃軒在Facebook發文表示，突然想起某一年的端午節，當時他急診夜班，晚上十點多一位19歲女孩被推進來。黃軒憶起當時情況，「她穿著白色T恤，綁著馬尾，臉色紅潤，一手滑著手機，一手還回著男朋友的訊息，看到有趣的內容甚至笑了出來。」
後來黃軒看一下病例發現女孩是「農藥中毒」，問了女孩喝了什麼，女孩回應：「跟男朋友吵架，一時生氣，喝了半個瓶蓋，幾cc的農藥。」女孩甚至直言：「聽人家說，喝了一點，不一定會死啊。」
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黃軒聽完後，心裡一沉，因為女孩喝的是沒有解藥的劇毒除草劑，不是一般農藥，而是巴拉刈（Paraquat），而該農藥在全球66個國家己全面禁止販售。
黃軒進一步說明，巴拉刈農藥中毒，不像毒蛇咬傷那樣立刻倒下，也不像電影裡口吐白沫：
真正致命的傷害，往往在幾個小時後，才悄悄開始。
巴拉刈會使肺臟慢慢破壞，呼吸越來越困難；腎臟、肝臟、也一個接著一個失去功能，等到病人覺得不舒服時，很多時候，已經來不及了。
黃軒指出，面對此農藥，女孩似乎一點都不害怕，甚至認為已經洗胃了，應該不會怎樣，但洗胃只能盡力減少吸收，後來女孩母親趕到醫院，原本還笑著的女孩，看見媽媽哭成那樣，終於開始害怕了，最後女孩出現呼吸困難症狀，接著出現昏迷狀態，端午節當天登出人生。
女孩的情況讓黃軒呼籲大家「珍惜自己生命」，因為毒物不會因為後悔而停止作用，有些決定，只需要幾分鐘，代價，卻可能是一輩子。
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