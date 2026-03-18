台灣AV女網紅大鬧攀岩館　扮蜘蛛俠亂跳拍片惹眾怒　警員到場制止

台灣台北市中山區一間知名攀岩館16日深夜傳出插曲，一名在IG擁有4.3萬粉絲、自稱AV女優及寫真模特的33歲卓姓女子，16日深夜10時許初次到場體驗，卻因無視館內各項安全規範，不僅與現場岩友爆發口角，更做出危險的跳躍動作，導致館方不得不報警處理，讓在場岩友感嘆：「爬這麼久第一次看到警察來！」卓女更賴著不走，一度躺在店家門口，引起周圍民眾圍觀。



無差別罵人 店員勸離遭「發飆」對待

據了解，卓女身為新手卻完全不配合教練指導，上牆後不斷大聲尖叫影響他人，且無視安全距離，險些與其他顧客發生衝撞，現場岩友善意提醒時，卓女竟情緒失控，對著牆上的岩友大罵，甚至將正常運動的民眾強行「罵下牆」。店員眼見衝突擴大，主動提出全額退費並請其離開，卻遭到卓女斷然拒絕。

攀岩館負責人（右）出面了解情況，同意讓女子繼續運動。（TVBS新聞網授權使用）

該女子也在社交平台發文及影片說明當時情況：

+ 3

架手機飛越岩點 警方到場制止鬧劇

更令人捏把冷汗的是，卓女為了拍攝社交媒體影片素材，竟私自將手機卡在岩牆點位中，並在無技術基礎下在牆上亂跳，縱身一躍假想自己是蜘蛛俠。館方擔心發生意外火速報警，中山警分局中山二派出所員警抵達後，隨即隔離雙方，並由場館負責人出面與其對談，鬧劇才暫告一段落。

場外行徑詭異 躺臥店家門口

雖然在警方規勸下卓女承諾遵守規章，館場負責人也同意讓其繼續運動，不過有民眾在深夜離開岩館時，目擊卓女竟不顧形象，躺在附近店家的門口，怪異的舉止讓路過民眾直呼看不下去。中山分局提醒，公共運動場所務必遵守安全準則，以確保自身及其他運動者之安全。

【延伸閱讀】台女「東京淺草神社露出」任日本人拍照 網民怒轟：丟光台灣人臉（點圖放大瀏覽）：

+ 11

延伸閲讀：

首頁 社會 高雄男約傳播妹摩鐵壞壞吃毒 爽完「嫌貴」洗劫3.4萬皮肉錢

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】