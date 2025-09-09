80萬粉絲色情網紅｢台灣臀后｣公共圖書館AV片瘋傳　警方：全力追查

近日一段18禁不雅影片在網絡瘋傳，拍攝地點為高雄市立圖書館總館，而拍攝的女生身分也曝光，為自稱「台灣臀后」的女網紅。



對此，台灣警方與館方先後回應稱，全力避免類似事件再次發生，而高雄地檢署表示將主動分案調查，請警方約談「台灣臀后」到案說明。

一名自稱「台灣臀后」的女網紅疑似在高雄總圖拍攝私密片。（當事人社交平台）

「台灣臀后」日前疑似在高雄市立圖書館總館拍攝AV片，隨後放在限定會員觀賞的平台，影片標題寫「圖書館女孩」，內容涵蓋偷拍、在廁所激戰等，片長13分14秒。

警方表示，目前尚未接獲正式報案，已經著手調閱相關影像，全力追查涉案人員，以釐清事發經過並還原事實。警方提醒，若如網絡貼文所述，當事人在公共場所進行不雅行為，恐涉及《刑法》妨害風化罪，最重可處一年以下有期徒刑，另意圖營利者還可加重處罰。警方也呼籲民眾勿下載或轉傳相關影片，以免誤觸法網。

此外，高雄市立圖書館總館強調，被揭露的不雅影片事件，發生第一時間未接獲讀者反映或巡查發現，但若真有這個行為將違反市圖閱覽注意事項第25條；同時，高雄總圖也對此行為予以最嚴正譴責，目前已針對此案積極配合警方調查，並全面檢視與強化館內監視系統與安全巡查機制，確保環境清淨，保障讀者人身安全與閱讀權利。

「台灣臀后」在IG有51.2萬粉絲、X平台也有29.3萬人追蹤，時常在社交平台發出大尺度照片、影片，是一名有知名度的色情網紅，影片作品高達250部、圖片則近500張。

對此，高雄地檢署表示，將主動分案調查，請警方約談「台灣臀后」到案說明。

