美地產大亨涉擲1560萬誘人妻下屬離婚　綠帽夫怒控告索償近四千萬

美國地產界近日爆發一起驚人的「誘拐人妻」訴訟，身價近9億美元（約70億港元）的房產大亨波雷格（Tamir Poleg），遭指控看上一名已婚女下屬，為了讓對方離開丈夫，竟然開出總價值逾200萬美元（約1561萬港元）的條件，引發各界熱議。



綜合外媒報導，這起訴訟由米高（Michael Steckling）發起，他指控房產經紀公司Real Brokerage的執行長波雷格，是導致他與妻子碧姬（Paige Steckling）婚姻破裂的元凶。米高聲稱，兩人原本婚姻美滿、育有兩子，從未討論過離婚，直到波雷格介入。

米高Michael Steckling、碧姬Paige Steckling與他們的孩子的合照（FaceBook@Paige Steckling）

根據法庭文件顯示，波雷格疑似在2025年1月向碧姬提出了一份「不道德的提議」，內容包括承諾提供50萬美元現金（約390萬港元）、一棟位於猶他州價值約150萬美元（約1171萬港元）的豪宅，並安排旅遊行程，條件是碧姬要與現任丈夫離婚。

米高指控，波雷格疑似變賣公司價值60萬美元（約1171萬港元）的股票，來籌措這筆「奪愛資金」。米高更質疑，波羅格曾在邁阿密訂好酒店房間，是為了與碧姬共度春宵。

就在這份提議出現幾周後，碧姬便於2025年2月訴請離婚。米高認為，波雷格利用其公眾地位與雄厚財力，惡意破壞他人家庭，因此要求500萬美元（約3903萬港元）的損害賠償。

波雷格Tamir Poleg（Instagram@tamirpoleg）

針對這項指控，波雷格嚴詞否認「這些指控毫無根據，純粹是想利用我的公眾身份謀取私利」，強調自己與碧姬並無浪漫關係，更沒有干涉他人婚姻。公司方面則澄清，碧姬並非正式員工，而是獨立承包商，並強調波雷格從未支付任何款項給女方。碧姬發聲明稱，婚姻結束是出於個人原因，並非如訴訟所述，對於法庭文件中的「不實資訊」感到遺憾。

據了解，Real Brokerage為猶他州的房地產公司，市值約8.86億美元（約69億港元），旗下擁有約3萬名房仲人員。此案目前仍在法院審理中，後續發展備受外界關注。

