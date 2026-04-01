千億身家富豪王文洋爆爺孫戀　熱戀細54歲女大學生　已見過家人

台灣身家逾千億新台幣的宏仁集團總裁王文洋即將迎來75歲生日，繼去年因認子風波成為新聞焦點後，又因新戀情引發關注。據媒體報導，王文洋近日談了爺孫戀，與一名年僅20歲的女大生穩定交往約半年，兩人年齡相差54歲。



《鏡週刊》報導指出，王文洋被目擊與這名年輕女子現身台北市區逛街，該名女子目前仍在就讀大學。據了解，女方已被帶回王家與其他家人見面，並獲得不錯的評價，顯示這段感情已獲得家人認可。

王文洋被爆出與20歲女大生交往。（中天新聞網授權使用）

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報導中提到，當天兩人逛街時並肩而行，互動自然且未見刻意閃避。王文洋維持一貫西裝筆挺的穿著風格，女友則身穿白色上衣搭配簡約褲裝，因戴口罩僅露出清秀的眉眼。這位眉清目秀的女子正是王文洋現任女友，兩人穿著低調，但舉止間流露出穩定交往的默契。

回顧王文洋的感情史，他與陳靜文於1975年結婚，兩人共同育有1子王泉仁、1女王思涵，陳靜文於2007年因胃癌病逝。而王文洋最受矚目的感情事件，為1995年與當時的台大指導學生呂安妮爆發婚外情，兩人雖育有1子，但始終未正式註冊結婚，且雙方已於2017年宣告分手。對於近日這段新戀情，王文洋透過發言人表示「私人領域不做回應。」

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