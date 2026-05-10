張靜初帶貨「假洋品牌」優思益爆雷　47名消費者起訴：未妥善退款

曾獲多位明星推薦的「澳洲」保健品品牌「優思益」（YOUTHIT），今年4月被央視揭發產地造假、實為國內代工後已全網下架。然而，近日有消費者反映，曾在演員張靜初直播間購買該品牌的用戶仍未獲退款，面臨退貨無門的困境。據《瀟湘晨報》報道，目前已有47名消費者集體委託律師，起訴張靜初方，要求履行退賠義務。



據《瀟湘晨報》報道，消費者許女士表示，她們的訴求從來不是無理取鬧，只是要求正常合理的售後退款、維護自身合法權益。「但張靜初方一直遲遲不肯妥善處理退款事宜，讓普通消費者維權無路可走。」

許女士透露，目前初步統計有47人，集體維權起訴張靜初方，起訴的主要內容是基於優思益產品產地造假、主播未盡審核義務虛假宣傳構成共同侵權，要求主播依法履行退賠義務。案件由江蘇法德東恒律師事務所王樂律師代理，目前證據已收集完畢。

張靜初曾回應將會關注事件，並表示需要通過平台售後退款。

張靜初曾回應「持續關注」

4月中旬，張靜初曾在其影片中回應，稱自己剛從秘魯旅行回來，已看到網民關於「優思益」的相關留言，表示當前問題的解決方式仍需通過平台售後和客服統一處理，同時表達了對網民情緒的理解，並承諾後續會持續關注此事。

但目前，該影片已經下架。且張靜初的回應並未平息網民不滿，有不少網民表示，消費者在平台與帶貨主播之間被來回推諉。

央視揭露「進口保健品」亂象，大陸一款名為「澳洲優思益」的葉黃素產品被指涉嫌虛假宣傳，引發外界高度關注。（微博@澎湃新聞）

據此前報道，「澳洲優思益」葉黃素產品在兩大電商平台銷量合計超過600萬瓶，但其產品包裝上標註的澳洲生產地址「墨爾本丁格利湖路28號」，並無任何保健品生產設施，而是一家汽車維修站。當地居民證實，該區域從未有過名為「澳洲雅拉源健康產業有限公司」的機構。

而負責該品牌策劃的營銷公司負責人更向公眾直言：「這就是廣州的東西，只是我們把它包裝成了澳洲的。我們花錢請當地的教授、博士做背書，否則誰敢吃？」

假洋品牌「澳洲優思益」爆雷。

藝人李若彤、明道等曾致歉 三平台被官方約談

4月1日央視曝光後，曾代言或售賣過優思益產品的李若彤、明道、章小蕙、曾舜晞等演藝人員分別致歉，並公布後續處理說明。李若彤直播間官微「彤享會」發佈致歉聲明，並即刻啟動「先行售後機制」，承諾無論日期、是否開封，訂單當天全額退款。

明道（微博＠明道）

李若彤（微博@李若彤）

4月2日，國務院食安辦、市場監管總局、海關總署對涉及該事件的抖音、淘天、小紅書3家平台企業進行約談，要求平台嚴格落實主體責任，加強跨境電商企業審核把關，暢通消費者投訴舉報渠道。據國家市場監督管理總局4月1日公告，涉事企業已被立案調查。

公開資料顯示，張靜初，中國內地女演員，1980年出生於福建，畢業於中央戲劇學院導演系。曾出演過多部香港電影，包括《門徒》與《天水圍的夜與霧》，並憑藉此兩度提名香港電影金像獎最佳女主角。