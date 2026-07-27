台灣毒油風波｜民進黨施政荒腔走板　市民：終會被民意的怒火反噬

台灣企業「中聯油脂」生產的大豆沙律油不久前被檢出一級致癌物「苯駢芘」嚴重超標，問題油品總計逾8000噸，流向台灣地區所有22個縣市，波及超市、餐廳、便利店、小吃店等下游業者，連校園午餐也未能倖免，引發島內民眾焦慮恐慌和對民進黨當局的強烈不滿。



對此，大陸官媒《人民日報》發表文章稱，民進黨當局拖延處置、推卸責任，企圖「蓋牌」隱瞞信息，其冷血和傲慢引發各界撻伐。



國民黨舉辦「反毒油」大遊行。（翻攝CTWANT）

報道指出，7月25日數萬台灣民眾走上台北凱達格蘭大道，發出「反毒油、護食安」「沒有真相，不准上架」「民進黨下台」的怒吼。報道引述不少民眾表示，「毒油」事件爆發近1個月，民進黨當局一味推卸責任，還沒查明真相就急著恢復販售，施政荒腔走板、無視民怨沸騰，盡顯冷血傲慢。報道強調，有民眾直言「民進黨把民眾的生命健康踩在腳下，就等著被民意的怒火反噬！」

台灣中聯致癌沙律油持續延燒。（（台中市衛生局）

據悉，這批被檢出致癌物超標的問題油品於今年4月生產並流入市場，涉事企業當時還出具了「自主檢驗合格」報告，直到下游食品加工廠商自檢時發現異常，「毒油」事件才於7月被曝光。

目前問題油品已流向泰山、福壽、福懋3大品牌，再經分裝、加工後進入市面，受影響範圍一路擴大，甚至包含沙律醬、火鍋湯底、超商飯糰、便當等食品，嚴重影響台灣民眾日常生活。

台北一名超市顧客魏先生在接受《人民日報》採訪時表示，「毒油」事件爆發後，自己選購食用油都小心翼翼，會「比平常多看好幾分鐘」。魏先生稱，過去買油只會比較價格和品牌，現在還要反覆確認產地及製造商，甚至懷疑家裡早已吃下肚的油是不是安全，直言如今台灣民眾對民進黨當局食品監管的信任已經「開始崩塌」。

國民黨主席鄭麗文最後致詞，大罵賴清德「沒擔當、沒資格做我們的總統」。（翻攝FTNN新聞網）

台北一家炸雞小吃店店主陳小姐亦表示，「毒油」風暴令生意大受影響，很多老顧客因為擔心食用油安全，會減少購買或乾脆不再光顧。陳小姐無奈稱，店家沒有能力甄別，主管部門應該好好把關，盡快說明真相，不要再讓大家無所適從。她甚至考慮如果「毒油」風暴繼續延燒，未來「只能考慮轉行改賣麵點」。

7月25日凱道集會現場，民眾群情激昂，不少人全家出動，老、中、青悉數到場，抗議民進黨當局漠視食品安全。

台灣資深媒體人張鈞凱分析認為，油品事件之所以在台灣掀起滔天巨浪，一是問題產品幾乎無所不在，民眾宛如「開盲盒」，在不知情的情況下攝取致癌食品；二是民進黨當局與涉事廠商至今無人負起政治責任和法律責任，形成食品安全治理的巨大真空。

國民黨舉辦「反毒油」大遊行。（翻攝CTWANT）

報道評論指，民眾的擔心和無助折射出民進黨當局在食安問題上的執政失能。民進黨當局事前監管失靈、事後處置怠慢，甚至刻意隱瞞信息，至今對「毒油」事件的起因、哪個製作環節出問題仍說不出所以然，一系列荒腔走板的處理引發島內強烈不滿，各界追責聲浪空前高漲。

「毒油」事件曝光後幾天，台「食藥署」才姍姍來遲召開記者會，且聲稱只下架第一層油品原料，第二層加工產品無需回收，甚至以「避免引發社會恐慌」為由拒絕公布下游受影響廠商的完整名單。

報道指出，面對島內民眾質疑「蓋牌」「護航相關業者」的洶洶輿情，民進黨當局才被迫政策「轉彎」。問題油從一開始公布的1300噸翻倍至2600噸，如今已累計7批超標、共計8478噸，全台22縣市無一倖免。

台灣民眾在凱達格蘭大道舉標語表達抗議。（人民日報）

面對全面性的食安危機，民進黨不僅沒有道歉反省，反而展露出「令人窒息的傲慢」，民進黨發言人吳崢甚至叫囂「又不是我逼你吃」，彷彿吃進毒油是民眾自找；台衛生福利部門副負責人林靜儀亦偷換概念說「不鼓勵吃雞排」，企圖將食安風險的焦點轉移為民眾的「飲食選擇」；還有綠營政客宣稱「苯駢芘」是「黃豆本來就有的天然物質」「多喝水可代謝排掉」。

對此，張鈞凱表示，政客種種冷血行徑「都讓民眾既憤怒又心寒」。

台灣中聯致癌沙律油持續延燒。（（台中市衛生局）

而更令人錯愕的是，「毒油」事件真相未明，民進黨當局卻於近日宣布此前下架的19批油品及其相關產品「經檢驗合格」可重新上架，再次引爆民眾怒火。島內各界錯愕憤怒，質疑民進黨急著恢復上架相關產品，莫不是要為相關廠商「解套」「護航」。

台灣《聯合報》近日亦發表社論指出，賴清德上台兩年一直忙著政治鬥爭，「毒油」案風波迭起正是他不重民生的鐵證。民進黨對事關民眾生命安全的民生都置若罔聞，出事毫無悔意也不負政治責任，賴清德當局多執政一天，對台灣民眾就是多一天災難。

報道回顧，此前蔡英文和賴清德為討好美西方，相繼把美國「萊豬」、加拿大「瘋牛」、日本「核食」都送上台灣民眾的餐桌，今年4月又放寬美國發芽馬鈴薯入島，還準備放寬進口美國農藥殘留超標的「毒蘋果」。台灣時事評論員謝志傳認為，如果不給出一個清楚交代，民眾又如何能吃得安心？民進黨完全罔顧民眾生命健康，出了問題不是甩鍋就是躲避。真正該下架的，是民進黨當局把政治利益凌駕民眾健康之上的心態。

7月25日數萬台灣民眾走上台北凱達格蘭大道，發出「反毒油、護食安」「沒有真相，不准上架」「民進黨下台」的怒吼。（民眾黨FB）

此外，台北市長蔣萬安25日晚在凱道集會現場質問民進黨當局，這次「毒油」事件已有超1380所學校受波及，僅台北市就有15.5萬名師生受到影響，民進黨當局處理態度荒腔走板，事情發展到這種程度，難道不該道歉、不該負起政治責任？

台灣《中國時報》社論亦指出，「毒油」事件讓民眾看清，民進黨當局所謂「食安五環」不只破功，更已淪為「執政之恥」。民眾不能自行檢驗每滴油、每顆蘋果，民進黨當局「若連餐桌都守不住，執政權力也可以下架了」。