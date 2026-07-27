台灣毒油風波｜民進黨發言人吳崢嗆「又不是我逼你吃」引爆民怨

台灣「中聯油脂」公司生產的大豆沙律油被驗出一級致癌物「苯駢芘」（BaP）嚴重超標，問題油品總計逾8000噸，流向全台22個縣市，波及超市、餐廳、便利店、小吃店等逾千家下游業者。面對輿論追責，民進黨發言人吳崢7月16日在網絡節目中與台媒體人黃揚明爆發激烈口角，期間吳崢脫口「又不是我逼你吃」，引爆島內網民怒火。



民進黨發言人吳崢（左）被問致癌油醜聞時稱「又不是我逼你吃」。（環球網翻攝節目截圖）

吳崢失言「又不是我逼你吃」 網民怒批傲慢

綜合中天新聞網、TVBS新聞網，7月16日，民進黨發言人吳崢與資深媒體人黃揚明在一檔網絡節目中討論「毒油」事件。黃揚明痛批民進黨當局以「檢調在辦」敷衍了事，態度荒腔走板，並指賴清德在毒油爆發後仍與涉事下游廠商「福壽實業」董事長洪堯昆同框。

面對指控，吳崢情緒失控回嗆：「你跟我大聲幹嘛？」黃揚明憤怒回應：「我是受害者欸，我不能大聲啊？」吳崢竟脫口：「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」黃揚明當場駁斥：「我不知道我會吃到致癌油啊！現在有多少人受害，你們民進黨是這種態度。」

台灣中聯致癌沙律油持續延燒。（（台中市衛生局）

此番言論迅速引爆輿論。島內網民怒批吳崢「胡言亂語」「甩鍋一流高中生」。吳崢Facebook帖文下方湧入大量負評，有人譏諷「民進黨的思維就是如此」「無恥是基本功，不意外」。此外，民眾黨台北市議員參選人吳怡萱怒轟：「老百姓吃毒油活該嗎？」

民進黨發言人吳崢（右）與賴清德（左）。（台海網）

台灣《聯合新聞網》發表評論指出，歷史上晉惠帝曾留下「何不食肉糜」的驚句，千百年來成為統治者漠視百姓疾苦的象徵。如今一句「沒逼你吃毒油」，無疑是「何不食肉糜」的翻版。

評論強調，吳崢一句「沒逼吃毒油」或許只是脫口而出，卻讓人民看見了執政者心中「最軟的一塊」，從來不是需要被保護的人民，而是出了問題還要自行承擔風險的消費者。昔日「何不食肉糜」、今日「沒逼吃毒油」，人民只能用選票和行動告訴賴清德，你離民心愈來愈遙遠了。

7月25日，數萬台灣民眾走上台北凱達格蘭大道，發出「反毒油、護食安」「民進黨下台」的怒吼。

台灣民眾在凱達格蘭大道舉標語表達抗議。（人民日報）

毒油蔓延全台 校園午餐也中招

據台海網引述台媒報道，中聯油脂由泰山、福壽、福懋三家老牌大廠合資成立，年產能最高可達21萬公噸，市佔率約三分之一。今年4月生產的一批大豆沙拉油被驗出苯駢芘含量高達8.1μg/kg，超出台灣法定上限2.0μg/kg達4倍。

食品大廠南僑早在5月中旬便自主驗出致癌物並向上游通報。然而中聯油脂直至6月30日才通報台灣衛福部食藥署。逾50日的通報「空窗期」令問題油品迅速擴散全台。目前累計7批、共計8478噸油品被驗出超標，全台22縣市無一倖免。

台灣中聯致癌沙律油持續延燒。（（台中市衛生局）

目前，受波及業者已增至1322家，知名品牌包括統一超食代、聯華食品、爭鮮、路易莎、全聯等。台灣教育部清查顯示，共有623所學校及258所幼兒園疑似使用問題油品。台中地檢署已查扣涉案四家企業約1億元（新台幣，下同，約2427萬港幣）資產，中聯油脂因惡意延遲通報遭重罰1.65億元（約4005 萬港幣），創台灣食安史上最高裁罰紀錄。