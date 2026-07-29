台男40刀斬死新抱　傳對死者有｢單方面異常情感｣殘忍割下敏感部位

台灣新北市中和翁媳命案再添駭人細節，據了解家屬懷疑張姓老爺對媳婦存有單方面不正常情愫，不排除因此埋下殺機，更傳出死者身上「敏感部位」遭割下，此部分仍有待檢警釐清。



隨著案情持續調查，死者弟弟受訪還原案發前經過，據《三立新聞網》的報導，他表示，案發當天下午3時許，張姓老爺先致電娘家，希望帶孫女外出用餐，家屬未察覺異狀便答應。到了晚間，老爺卻堅持不將孩子送回，反而指定姊姊親自前往接人，不久後便發生憾事，讓家屬懷疑整宗案件可能經過事先安排。

疑犯相片。（Threads@hiroshi_aj）

弟弟指出，姊姊接獲通知後，還曾打電話向父母表示準備前往接孩子，電話結束沒多久，張姓老爺便出現在現場，時間點巧合得令人起疑。他認為，整宗事件不像臨時衝突，而是疑似早有預謀，他也質疑死者的奶奶事發後態度異常冷靜，疑似早知丈夫想行兇，因此希望檢警深入追查犯案動機。

台灣一老爺因爭執狂斬媳婦40刀▼▼▼

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家屬表示，死者生前曾多次反映與老爺相處不睦，除了經常因教養方式、生活習慣及金錢觀念發生爭執外，老爺還曾說出令她感到不舒服的騷擾言語，死者因此時常回娘家暫住，每逢返家，父親或弟弟都會陪同，以降低衝突風險。若因工作晚歸，或請老爺奶奶代為照顧孩子，也常遭對方惡言相向，甚至被無端質疑與其他男子有曖昧關係。

對於老爺向警方供稱，雙方是因教養、金錢及抽煙等問題長期失和，家屬並不認同，反而懷疑老爺對死者存有「單方面異常的情感」，才導致悲劇發生。相關說法目前仍待檢警進一步調查確認。

案發後，家屬前往殯儀館相驗。據了解，法醫確認死者全身有約40處刀傷，頸部留有長約15厘米的致命傷，另有部分傷勢仍待檢警鑑識釐清。張姓老爺目前已遭法院裁定羈押禁見，警方將持續追查完整案情與真正犯案原因，目前也傳出死者身上有「敏感部位」的器官被割下，傳出是胸部，但此部分仍有待檢警釐清及說明。

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